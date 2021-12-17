У "Новій пошті" зробили важливе оголошення: відділення та кур'єри не працюватимуть

"Нова пошта" повідомила українців про зміну свого звичного графіку роботи. Це пов'язано з тим, що попереду нас чекають великі свята - Різдво та Новий рік 2022.
Детальний графік роботи "Нової пошти" під час новорічно-різдвяних свят - дивіться у нашому матеріалі нижче.
Корекція під час новорічно-різдвяних свят торкнулася як самих відділень, так і послуг адресної доставки "НП". Вони працюватимуть за наступним графіком:
Українці можуть уточнити детальний графік роботи конкретного відділення у різних містах, часом прибуття відправлення і часом прийому - за цим посиланням: https://novaposhta.ua/timetable
Нагадаємо, раніше у МОН України розповіли про графік зимових канікул, скільки відпочиватимуть школярі і коли.
Також ми писали про те, що з'явився графік вихідних на "грудневе" Різдво, і стало відомо, скільки українці відпочиватимуть і чи доведеться відпрацьовувати.