З'явився графік вихідних на "грудневе" Різдво: скільки відпочинемо і чи будемо відпрацьовувати
У грудні нас чекає додатковий вихідний день, пов'язаний зі святкуванням Різдва за юліанським календарем, 25-го числа.
В які дні будемо відпочивати, чи будуть переноси або відпрацювання - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Цікаво, що Різдво Христове 25 грудня відзначають католики, частина православних віруючих і протестанти, включаючи лютеран та інші конфесії.
Тому називати його "католицьким" не зовсім коректно. В Україні цей день став офіційно вихідним з 2017 року.
Цього року 25 грудня - субота, тому відпочивати ми додатково будемо наступного за вихідними понеділка.
Таким чином вихідними будуть: 25, 26, 27 грудня. 24-го числа робочий день буде скорочений на одну годину.
Останній тиждень грудня буде повністю робочим, але 31 грудня (п'ятниця) буде коротким днем. Після чого з 1 по 3 січня нас чекають новорічні вихідні.
25 грудня Різдво святкують багато православних церков
Різдво, яке відзначається в цей день, часто називають католицьким, хоча в грудні його святкує і основна частина православних церков.
Зокрема, Константинопольська, Кіпрська, Елладська, Олександрійська, Болгарська, Антіохійська, Албанська, Румунська православні церкви та Православна Церква Чеських земель та Словаччини.
Нас чекає багато важливих і цікавих дат до кінця місяця:
15 грудня - День працівника суду
17 грудня - День працівника державної виконавчої служби
18 грудня - Міжнародний день мігрантів
19 грудня - День співпраці Південь-Південь організації Об'єднаних Націй; День адвокатури
20 грудня - Міжнародний день солідарності людей
22 грудня - День енергетика; День дипломатичної служби України
24 грудня - День працівників архівних установ
Найважливіші релігійні свята до кінця грудня 2021:
17 грудня - Великомучениці Варвари
18 грудня - Преподобного Сави Освяченого
19 грудня - День Святого Миколая Чудотворця
22 грудня - зачаття праведною Ганною Пресвятої Богородиці
25 грудня - Різдво Христове за юліанським календарем
Раніше ми писали також, скільки вихідних і робочих днів нас чекає в січні 2021.