З'явився графік вихідних на "грудневе" Різдво: скільки відпочинемо і чи будемо відпрацьовувати

У грудні нас чекає додатковий вихідний день, пов'язаний зі святкуванням Різдва за юліанським календарем, 25-го числа.

В які дні будемо відпочивати, чи будуть переноси або відпрацювання - читайте нижче в нашому матеріалі Styler .

Цікаво, що Різдво Христове 25 грудня відзначають католики, частина православних віруючих і протестанти, включаючи лютеран та інші конфесії.

Тому називати його "католицьким" не зовсім коректно. В Україні цей день став офіційно вихідним з 2017 року.

Цього року 25 грудня - субота, тому відпочивати ми додатково будемо наступного за вихідними понеділка.

Таким чином вихідними будуть: 25, 26, 27 грудня. 24-го числа робочий день буде скорочений на одну годину.

Останній тиждень грудня буде повністю робочим, але 31 грудня (п'ятниця) буде коротким днем. Після чого з 1 по 3 січня нас чекають новорічні вихідні.

25 грудня Різдво святкують багато православних церков

Різдво, яке відзначається в цей день, часто називають католицьким, хоча в грудні його святкує і основна частина православних церков.

Зокрема, Константинопольська, Кіпрська, Елладська, Олександрійська, Болгарська, Антіохійська, Албанська, Румунська православні церкви та Православна Церква Чеських земель та Словаччини.

Нас чекає багато важливих і цікавих дат до кінця місяця:

15 грудня - День працівника суду

17 грудня - День працівника державної виконавчої служби

18 грудня - Міжнародний день мігрантів

19 грудня - День співпраці Південь-Південь організації Об'єднаних Націй; День адвокатури

20 грудня - Міжнародний день солідарності людей

22 грудня - День енергетика; День дипломатичної служби України

24 грудня - День працівників архівних установ

Найважливіші релігійні свята до кінця грудня 2021:

17 грудня - Великомучениці Варвари

18 грудня - Преподобного Сави Освяченого

19 грудня - День Святого Миколая Чудотворця

22 грудня - зачаття праведною Ганною Пресвятої Богородиці

25 грудня - Різдво Христове за юліанським календарем