Новина про змію в Рівному у ванній місцевого жителя виявилася фейком: інцидент стався в Росії

Нещодавно в мережі з'явилася інформація про те, що в Рівному змії заповзають у ванні кімнати місцевих жителів через системи слив-переливів. Це виявилося неправдою.
Детальніше про це читайте в матеріалі Styler нижче.
Даний інцидент стався не в Рівному, а в селі Пташине, яке знаходиться в Ставропольському краї в Росії.
Спочатку відео зі змією у ванній опублікувала "Магнолія-ТВ" в Instagram. Було сказано, що воно знімалося в Рівному. Цю новину підхопили багато ЗМІ з посиланням на дане відео.
Пізніше виявилося, що змію у ванній виявили насправді не в Україні, а в Росії. У "Магнолії-ТВ" також зробили оновлення в підписі до відео, і вказали, що матеріал їм надіслав читач.
Напевно, вони спочатку не стали перевіряти достовірність відео. Даний відеоролик записав користувач TikTok "Валера".
В YouTube на каналі "Изобильный РФ" він з'явився 31 жовтня, де говориться, що ролик порятунку змії в TikTok набрав більше 4 мільйонів переглядів.
Змія у ванній (відео: YouTube)
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