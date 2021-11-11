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Новина про змію в Рівному у ванній місцевого жителя виявилася фейком: інцидент стався в Росії

Автор: Роман Мирончук

Нещодавно в мережі з'явилася інформація про те, що в Рівному змії заповзають у ванні кімнати місцевих жителів через системи слив-переливів. Це виявилося неправдою.

Детальніше про це читайте в матеріалі Styler нижче.

Даний інцидент стався не в Рівному, а в селі Пташине, яке знаходиться в Ставропольському краї в Росії.

Спочатку відео зі змією у ванній опублікувала "Магнолія-ТВ" в Instagram. Було сказано, що воно знімалося в Рівному. Цю новину підхопили багато ЗМІ з посиланням на дане відео.

Пізніше виявилося, що змію у ванній виявили насправді не в Україні, а в Росії. У "Магнолії-ТВ" також зробили оновлення в підписі до відео, і вказали, що матеріал їм надіслав читач.

Напевно, вони спочатку не стали перевіряти достовірність відео. Даний відеоролик записав користувач TikTok "Валера".

В YouTube на каналі "Изобильный РФ" він з'явився 31 жовтня, де говориться, що ролик порятунку змії в TikTok набрав більше 4 мільйонів переглядів.

Змія у ванній (відео: YouTube)

Нагадаємо, юрист розвінчав фейк про те, що вакцинація порушує права українців. Варто зазначити, що в нього вірять тисячі людей.

Ми також писали про те, що кросовер "Одеса" від ЗАЗ, фото якого захопили українців, виявився фейком. Корпорація "УкрАВТО" заявила, що не веде жодних переговорів про співпрацю з китайськими колегами.

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