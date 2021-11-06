Жителів Рівного "тероризують" змії: повзають вулицею, вилазять з ванної (відео)

У Рівному в одному з житлових будинків чоловік виявив у своїй ванній кімнаті змію, яка вилазила з системи злив-перелив. Несподіваний гість, який проробив шлях по каналізаційній трубі, застряг в отворі сітки-клапана і не міг вибратися в саме приміщення. Очевидно, на щастя мешканців квартири.

На кадрах видно, що чоловік акуратно відкручував гвинт, щоб зняти кришечку і дістати з переливу гада.

"Добре, що вони не отруйні до такої міри... А уявляєте, якби вони... от гади ж різні бувають. Ось вона залізла сюди, зміюка, уявляєте!.. Ось вона, красуня, бл**ь, шахова" - коментує рівнянин.

Де конкретно і коли сталася така зустріч зі змією в квартирі - не уточнюється, і подальша її доля теж залишилася за кадром.

"Десь у Рівному. Плюс одна фобія", - лаконічно підписаний ролик.

Попереджаємо - на відео звучить ненормативна лексика!

Відео: у Рівному змію виявили у квартирі у ванній

У коментарях до публікації користувачі мережі обговорюють ситуацію і визнають, що від подібних візитів гадів можна було б і удар схопити, або бути укушеним. Також люди діляться думками, що за плазун це був: чи то вуж, чи то маленька гадюка, чи то "шахова гадюка"...

Тут важливо зауважити, що назва "шахматка" або "шахова гадюка" відноситься насправді до водяного вужу, які мають на своєму тулубі темні плями, розташовані в шаховому порядку. Нерідко таких водних змій з сімейства вужеобразних помилково вважають гібридом гадюки та вужа зі смертоносною отрутою і тому винищують, а насправді вони нешкідливі.

Також цікаво, що з'явилося повідомлення про помічену змію в центрі Рівного на вулиці прямо на тротуарі. Відео та фото з повзучим гадом опубліковано місцевим виданням "Радіо Трек" 5 листопада, а кадри надіслала до редакції мешканка міста.

У той же день вийшов і пост в мережі про змію в квартирі у ванній. Можна тільки припустити, що обидва ці випадки між собою пов'язані.

За словами жінки, плазуна вона бачила на проспекті Миру біля будинку №4.

Відео: у Рівному на вулиці помітили змію 5 листопада

Ідентифікувати повзуна фахівцям не вдалося, позаяк знятий він був здалеку, і зображення дуже маленьке.

Як зазначив директор Рівненського зоопарку Олег Павлюк, в цей листопадовий час змії вже сплять.

"Така поведінка, як на відео, для цих тварин не властива. Швидше це вуж і, можливо, він десь заліз у підвал. А коли включили опалення і стало тепло - прокинувся і виліз. На проспекті Миру змії можуть бути, там поруч річка гирла", - прокоментував він ситуацію.

Змія в Рівному була помічена на проспекті Миру (фото: radiotrek.rv.ua)

Таким чином можна допустити, що мова йде або про одну і ту ж "змію", або про виводок в одній локації, що прокинувся в опалювальний сезон і почав собі подорожувати містом.