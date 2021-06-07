Новонароджена дочка Меган Маркл і принца Гаррі отримає особливий статус

Оскільки 39-річна Меган американка, її діти автоматично отримують американське громадянство. Принц Гаррі також передає своє британське громадянство, згідно із законодавством, своїм нащадкам.

Хоча первісток пари Арчі народився у Великобританії, а дочка Лілі - в США, обидва вони мають право на отримання подвійного громадянства.

Відзначимо, що після весілля пари в 2018-му, було оголошено, що Меган стане громадянином Британії, але цей процес повинен зайняти кілька років. Але чи триває він після того, як пара восени 2019-го покинула країну, - невідомо.

Цікаво, що діти герцогів Сассекських - не єдині члени королівської сім'ї з подвійним громадянством. Так, дочки Пітера Філліпса (сина принцеси Анни) Саванна і Ісла мають подвійне громадянство - Канади і Великобританії. Їхня мама Отем, з якою Пітер розлучився в 2020-му - канадка.

Єлизавета II - чотири рази прабабуся в 2021 році

Лілібет стала третьою правнучкою Єлизавети II народженої в 2021 році, і одинадцятою за рахунком.

9 лютого у внучки королеви - принцеси Євгенії (дочки другого сина королеви Ендрю) народився син Огест, а 21 березня у Зари Тіндалл (дочки принцеси Анни) теж народився хлопчик, якого назвали Лукас.

У травні стало відомо про вагітність ще однієї онучки Єлизавети - принцеси Беатріс (дочки принца Ендрю, сестри Євгенії). Вона народить малюка восени 2021 року.