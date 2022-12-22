Новогодний десерт "Шишка" за 15 минут: простой рецепт (видео)

Ингредиенты

Для приготовления вкусных съедобных шишек возьмите:

350 граммов печенья с топленого молоко

50 миллилитров молока

150 миллилитров сгущенки

80 граммов сливочного масла

3 столовых ложки какао

шоколадные хлопья

сахарную пудру

Эти пропорции рассчитаны на 12 порций десерта.

Пошаговое приготовление

Печенье измельчите в крошку. Смешайте венчиком в отдельной посуде молоко, сгущенку, мягкое сливочное масло и какао. Постепенно добавьте крошку печенья и замешайте пластичное тесто.

Разделите тесто на части, и сформуйте шишки. Шоколадные хлопья разрежьте пополам и вставьте в шишку внутренней частью вверх. Это имитация "крылышек" шишки. По желанию тесто можно наполнить шоколадной пастой.

Хлопья хорошо будут держаться на шишках, если вы дополнительно охладите их в холодильнике в течение 1 часа. При подаче посыпаем сахарной пудрой.

Десерт не только вкусный, но и выглядит эффектно, поэтому обязательно готовьте!