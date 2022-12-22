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Новогодний десерт "Шишка" за 15 минут: простой рецепт (видео)

Как приготовить десерт "Шишка" (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Зима ассоциируется с теплыми домашними вечерами под пледом с чашкой горячего чая. Но к чаю всегда хочется чего-то сладенького и простого в приготовлении.

Десерт "Шишка" именно такой! Рецептом делятся на странице "Вкусные домашние рецепты" в Instagram.

Ингредиенты

Для приготовления вкусных съедобных шишек возьмите:

  • 350 граммов печенья с топленого молоко
  • 50 миллилитров молока
  • 150 миллилитров сгущенки
  • 80 граммов сливочного масла
  • 3 столовых ложки какао
  • шоколадные хлопья
  • сахарную пудру

Эти пропорции рассчитаны на 12 порций десерта.

Пошаговое приготовление

Печенье измельчите в крошку. Смешайте венчиком в отдельной посуде молоко, сгущенку, мягкое сливочное масло и какао. Постепенно добавьте крошку печенья и замешайте пластичное тесто.

Разделите тесто на части, и сформуйте шишки. Шоколадные хлопья разрежьте пополам и вставьте в шишку внутренней частью вверх. Это имитация "крылышек" шишки. По желанию тесто можно наполнить шоколадной пастой.

Хлопья хорошо будут держаться на шишках, если вы дополнительно охладите их в холодильнике в течение 1 часа. При подаче посыпаем сахарной пудрой.

Десерт не только вкусный, но и выглядит эффектно, поэтому обязательно готовьте!

Раньше мы делились рецептом фантастического медового печенья для детей.

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