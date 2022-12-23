Новогодние корзиночки из лаваша с куриными сердечками: невероятно вкусное и дешевое блюдо

Что вам понадобится:

Лаваш - 1 шт.

Яйцо - 1 шт.

Для салата:

Куриные сердечки - 400 г

Яйца - 3 шт.

Сыр твердый - 150 г

Лук - 1 шт.

Сахар - 1 ч. ложка

Уксус - 50 мл

Зелень

Соль, перец, паприка - по вкусу

Майонез - 3 ст. ложки

Как приготовить корзинки:

Для корзиночек лаваш нужно нарезать на квадратики 10 на 10 см. Взбить яйцо вилкой. Один квадратик намазать яйцом и положить на него со смещением второй квадратик - как на фото.

Квадратики выложить в форму для маффинов, вдавливая и формируя как корзинку (или мисочку). Поставить в духовку, которая разогрета до 180 градусов. Выпекать 10 минут, а потом дать остыть.

Как сделать салат:

Луковицу нарезаем небольшими кубиками, добавляем соль, уксус и оставляем на некоторое время. Сердечки чистим от пленки, сгустков крови, отрезаем лишнее, разрезаем пополам и хорошо промываем. Ставим воду на огонь. Как только она закипит - кидаем туда сердечки. При повторном закипании - снимаем с огня, сливаем воду. Заливаем сердечки чистой водой - так, чтобы полностью их покрыло жидкостью.

Как закипит, добавляем перец горошком, лавровый лист, убавляем огонь до среднего, снимаем пену и накрываем крышкой. Варим 25-30 минут, время от времени помешиваем. Солим за 5 минут до конца.

Яйца отвариваем, режем кубиками. Сыр тоже режем кубиками. Смешиваем порезанные сердечки, яйца, сыр, маринованный лук. Заправляем небольшим количеством майонеза. Добавляем соль, перец, мелко нарезанный укроп, петрушку, немного паприки. Хорошо перемешиваем.

Потом выкладываем готовый салат в корзиночки и подаем на стол. Можно украсить зеленью.