Новогоднее украшение из фольги, которое поразит всех: вот, как его сделать

Материалы для изготовления елочных украшений

Прежде чем начать работу, нужно подготовить все материалы для украшений. Вам понадобятся:

фольга для чеканки (существует в разных цветах)

бумага (офисная, нужна для эскиза)

карандаш

резинка

калька или пергамент (для переноски эскиза)

старая ручка без пасты, деревянная шпажка или стек

острые ножницы, дополнительно маникюрные

плотная толстая ткань или фоамиран

тонкая веревка

Подготовка эскизов

Для того чтобы сделать новогодние украшения в технике чеканки, сначала нужно нарисовать или распечатать эскиз. Это могут быть животные, птицы, звездочки или цветы. Не обязательно выбирать сложный рисунок.

Однако важно, чтобы у фигуры были четкие контуры. Именно по этим линиям нужно вырезать деталь из фольги.

Как делать новогодние игрушки чеканкой (скриншот / instagram.com/diva.kotka)

Как делать новогодние игрушки чеканкой (скриншот / youtube.com)

Перенос эскиза

Чтобы облегчить процесс переноса эскиза, мастер советует использовать кальку или пергамент для запекания. Его нужно положить на эскиз и обвести рукояткой или карандашом главные линии.

После этого эскиз можно перенести на фольгу для чеканки - плотный материал, напоминающий материал жестянки. Однако, чтобы не пробить фольгу в не нужном месте, ее нужно положить на плотную ткань, фоамиран или толстую резину.

Чеканка заключается в обработке металла давлением - то есть нанесении рисунка и создании объема палочкой, старой ручкой без пасты или стеком. Эта техника использовалась для создания панно, ювелирных украшений и даже икон.

Как делать новогодние игрушки чеканкой (скриншот / instagram.com/diva.kotka)

На фольгу для чеканки положите кальку с эскизом и наведите линии ручкой без пасты или палочкой, "продавливая" рисунок. Старайтесь разместить эскизы как можно ближе друг к другу, чтобы эффективно использовать фольгу.

Вырезание игрушек

После того, как на фольге будет четкий контур рисунка, вырежьте украшение острыми ножницами, при необходимости используя маникюрные, для маленьких деталей.

Важно: края игрушки достаточно острые, поэтому вырезать украшение нужно осторожно. Кроме этого, если в доме есть маленькие дети или домашние животные, лучше выбрать другой вариант декора для безопасности.

Доработка украшений

После того, как декор из фольги вырезан, фигурки можно доделать, "нарисовав" палочкой причудливые линии, круги или зигзаги.

Готовые украшения можно вешать на елку отдельно, привязав к каждой веревку, или создать уникальную гирлянду из разных фигурок.