8 секретов наряжания елки, чтобы декор не был безвкусицей

Новогодние праздники не обходятся без главной героини - елки. Впрочем, чтобы создать в доме атмосферу уюта и праздничного настроения, важно правильно украсить новогоднее дерево. Иначе декор будет раздражать глаз.

Соблюдать цветовую палитру

Одним из основных секретов хорошего оформления елки является правильный выбор цветовой гаммы. Не следует перегружать дерево слишком многими оттенками. Существует несколько способов подбора цветов:

Монохромный декор. Выберите один цвет и варьируйте его оттенки. Это может быть классический красный и золотой, нежный белый или серебристый, или более экстравагантный фиолетовый или синий.

Выберите один цвет и варьируйте его оттенки. Это может быть классический красный и золотой, нежный белый или серебристый, или более экстравагантный фиолетовый или синий. Комбинирование цветов. Если вы хотите создать более яркий и разнообразный декор, выберите 2-3 цвета, гармонично сочетающиеся между собой. К примеру, красный, зеленый и золотой, или синий, белый и серебристый.

Если вы хотите создать более яркий и разнообразный декор, выберите 2-3 цвета, гармонично сочетающиеся между собой. К примеру, красный, зеленый и золотой, или синий, белый и серебристый. Пастельные тона. Для создания нежного и романтичного образа используйте пастельные оттенки: розовый, сиреневый, бежевый.

Лучше выбирать 2-3 основных цвета, которые гармонично сочетаются между собой. Если вам нравится современный стиль, попробуйте холодные оттенки серебра, белого и синего.

Выбрать тему для елки

Если вы хотите сделать вашу елку особенной, можно выбрать тему для декора. К примеру, елка в стиле "зимний лес" с шишками, снежинками и белыми гирляндами или елка в стиле "золотое сияние" с элегантными золотыми украшениями. Тема поможет организовать все элементы декора и создать гармоничную композицию.

Гармонично размещать декор

Не менее важно и то, как вы размещаете украшения на елке. Рекомендуется начинать с больших элементов, таких как звезда на макушке или большие шарики, и постепенно добавлять меньшие украшения.

Распределите игрушки по размеру: большие игрушки размещайте внизу елки, а маленькие - поближе к верхушке. Кроме этого, размещайте игрушки симметрично относительно ствола елки. Также можно условно поделить елку на несколько слоев и в каждом слое использовать игрушки одного размера или цвета.

Создавайте баланс в расположении, чтобы декор не выглядел перегруженным с одной стороны дерева. Также следует оставлять пространство между украшениями, чтобы дерево выглядело не только красивым, но и легким, а не утяжеленным.

Учесть стиль интерьера

Декор для елки должен соответствовать общему стилю вашего интерьера. Если ваша квартира оформлена в современном минималистическом стиле, чтобы нарядить елку изысканно, откажитесь от традиционных блестящих фигурок и звезд.

Выбирайте строгие украшения из натуральных материалов, таких как дерево, лен или металл. Для классических интерьеров подойдут традиционные стеклянные шарики, гирлянды с разноцветными лампами и золотые элементы.

Как красиво украсить елку (иллюстративное фото: Freepik)

Использовать природные элементы

Чтобы добавить природный шарм к вашей елке, попробуйте добавить шишки, сухие ветки, ягоды или даже сушеные апельсины. Эти элементы придают элегантности и подчеркивают натуральную красоту дерева. Кроме того, натуральные украшения хорошо сочетаются с разными стилями интерьера, создавая теплую и уютную атмосферу.

Не использовать яркую подсветку

Гирлянды на елке - это не только декоративный элемент, но и немаловажная часть создания праздничного настроения. Используйте гирлянды с мягким светом, чтобы добавить вашей елке нежного сияния.

Чрезмерно яркие или мерцающие огоньки могут создать ощущение хаоса и нарушить общую гармонию декора. Если вы любите яркие цвета, выбирайте гирлянды с лампочками одного цвета.

Добавлять блестки понемногу

Блесточки могут добавить роскоши, но они могут выглядеть как безвкусица, если их слишком много. Используйте их равномерно, добавляя только в отдельные элементы декора, чтобы подчеркнуть стиль.

Несколько блестящих шариков или цепочек гирлянд на елке выглядят гораздо элегантнее, чем излишек.

Создать уникальные украшения

Не бойтесь экспериментировать с уникальными украшениями, чтобы красиво украсить елку. К примеру, самодельные или винтажные элементы придадут вашей елке индивидуальности и уюта.

Это могут быть старинные игрушки, снежинки, изготовленные вручную или небольшие фигурки, которые имеют личный смысл для вашей семьи. Они создают особую атмосферу и придают тепло праздничному дому.

Правильно оформленная елка - это не только элемент декора, но и часть праздничного настроения. Следуя этим простым советам, вы сможете создать стильную и элегантную елку, которая станет главным украшением вашего дома на Рождество и Новый год.