Как сделать красивые новогодние свечи своими руками: пошаговая инструкция

Новый год - это отличная возможность создать атмосферу праздника в своем доме. Одним из самых простых и одновременно эффектных способов украсить интерьер является изготовление новогодних свечей.

Материалы для изготовления свечей

Перед тем, как начать работу, необходимо подготовить все необходимые материалы. Вам понадобятся:

Воск или парафин (можно использовать готовые куски или гранулы).

(можно использовать готовые куски или гранулы). Фитиль (можно купить готовый, или использовать веревку, которую предварительно нужно погрузить в воск).

(можно купить готовый, или использовать веревку, которую предварительно нужно погрузить в воск). Формы для свеч (это могут быть пластиковые или силиконовые формы, а также старые чашки или баночки).

(это могут быть пластиковые или силиконовые формы, а также старые чашки или баночки). Ароматизаторы или эфирные масла (для создания особой атмосферы).

(для создания особой атмосферы). Красители для воска (по желанию для придания свечам цвета).

(по желанию для придания свечам цвета). Украшения: блестки, веточки пихты, сушеные апельсины, палочки корицы.

Подготовка материалов и формы

Первым шагом является подготовка формы для свечи. Если вы используете готовую форму, убедитесь, что она чистая и сухая.

Для более нестандартных вариантов (например, чашек или баночек) нужно тщательно продезинфицировать посуду и нанести на ее поверхность тонкий слой растительного масла, чтобы свеча не прилипла к стенкам. После этого в центр каждой формы вставляется фитиль, закрепляя его специальным клеем или пластилином.

Плавление воска

Следующим этапом является плавление воска. Для этого растопите воск на водяной бане, постепенно добавляя краситель и ароматизатор, если это необходимо. Важно постоянно помешивать воск, чтобы он не перегрелся и не образовывал комок.

После того, как воск полностью растопится, снимите его с огня и дайте немного остыть до 70-75°C, чтобы он не был слишком горяч при заливке в форму.

Свечи, созданные своими руками, становятся настоящим украшением праздников (фото: Freepik.com)

Заливка воска в форму

Теперь, когда воск готов, его можно аккуратно заливать в подготовленные формы. Начинайте заливку с центра, постепенно распределяя воск по краям. Важно оставить небольшой промежуток между краем формы и воском для равномерного застывания.

Если вы хотите, чтобы свеча имела несколько слоев, дождитесь пока каждый слой остынет, и только тогда заливайте следующий. Это позволит создать интересную текстуру и многослойный эффект.

Охлаждение и выемка свечи

Как только свеча будет залита в форму, оставьте ее охлаждаться на несколько часов. Если это большая свеча, лучше ее оставить на ночь для полного охлаждения. После того, как воск застынет, осторожно извлеките свечу из формы.

Если вы использовали баночки или чашки, можно осторожно разрезать форму, чтобы не повредить свечу. При необходимости подрежьте фитиль до нужной длины (примерно 1-2 см).

Украшение свечей

Вот здесь начинается самое интересное! Свечи можно украсить по вашему желанию: добавить блестки, нанести рисунки или прикрепить декоративные элементы, такие как веточки елки, сушеные цитрусовые или палочки корицы.

Чтобы украшения крепко держались, можно использовать каплю растопленного воска, чтобы закрепить их на поверхности. Такие детали сделают свечи не только красивыми, но и ароматными, идеальными для новогодних праздников.

Сделанные собственноручно новогодние свечи добавят вашему дому праздничное настроение и станут отличным подарком для близких.