ru ua
Нд, 27 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Новомосковську діти вибудували живу піраміду, щоб підняти український прапор (відео)

Новость на русском →
Дніпропетровська область, Неділя 27 березня 2022 10:42
У Новомосковську діти вибудували живу піраміду, щоб підняти український прапор (відео) Колаж РБК-Україна: В Новомосковську діти підняли прапор, що впав
Автор: Світлана Мащенко

Діти-підлітки побачили, що в Новомосковську Дніпропетровської області впав синьо-жовтий невеличкий прапор, закріплений на стовпі. Вони тут же розробили план, як повернути символ на кількаметрову висоту.

Дивіться в матеріалі Styler, як це було.

Ймовірно, що синьо-жовтий стяг впав зі стовпа через сильний вітер, що був 26 березня.

На кадрах, опублікованих в соціальних мережах, видно, що четверо підлітків - одна дівчина і троє хлопців збудували живу піраміду. Право встановити прапором віддали дівчині, як найлегшому члену команди.

До них доєднався дорослий чоловік - перехожий, який став свідком дійства.

Врешті-решт групі вдалося вставити прапор на своє місце у флагшток.

Отак російська армія замість знищення української нації навпаки скріплює її...

Раніше ми писали, як грузини зачищають Місто-герой Ірпінь від окупантів.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
флаг Украины
LITE
"Дієта переможця" від Оксани Скиталінської: що їсти і пити, щоб бути в тонусі
"Дієта переможця" від Оксани Скиталінської: що їсти і пити, щоб бути в тонусі