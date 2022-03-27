В Новомосковске дети выстроили живую пирамиду, чтобы поднять упавший украинский флаг (видео)
Дети-подростки увидели, что в Новомосковске Днепропетровской области упал сине-желтый небольшой флаг, закрепленный на столбе. Они тут же разработали план, как вернуть символ на многометровую высоту.
Смотрите в материале Styler как это было.
Вероятно, что сине-желтый стяг упал со столба из-за сильного ветра, который был 26 марта.
На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, что четверо подростков - одна девушка и трое парней построили живую пирамиду. Право установить флагом отдали девушке, как самому легкому члену команды.
К ним присоединился взрослый мужчина - прохожий, который стал свидетелем действа.
В конце концов группе удалось вставить флаг на свое место во флагшток.
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