Ретроградний Меркурій і особлива Повня: астролог попередила про важливі події вересня

У вересні 2021 нас чекає ретроградний Меркурій, продуктивний молодик в Діві, особлива емоційна повня і багато інших важливих астрологічних подій, які так чи інакше будуть впливати на наше життя.

Венера в напрузі з Плутоном

Ця подія розпочалася 2 вересня і триватиме до 11-го числа.

Що нас чекає в особистих стосунках?

В особистому цей період характеризується агресивною сексуальною поведінкою, ревнощами, підозрілістю, недовірою. Є небезпека домагань, шантажу, використання в сексуальному і матеріальному підтексті.

Існує схильність бути грубим, забіякуватим і безсердечним зі своїми дітьми і зі своїми близькими людьми. Можуть розхитуватися минулі емоційні прихильності і відносини.

Те, що буде сказано або зроблено, навіть ненавмисно, зачепить минулі почуття, глибокі пристрасті, гнів і досаду. Також не варто прагнути викликати заздрість, так як негатив і хейт буде колосальним.

"Ви багато чого досягнете, якщо зумієте прийняти виклик і направити негативну енергію на здійснення конструктивних цілей", - радить астролог.

Як ця подія вплине на ділову сферу?

У цей час можлива плутанина у фінансовій сфері, можливі відчутні збитки і втрати, крадіжки. Брак уваги до емоційної сфери, почуттів та інтересів партнерів і колег принесе додаткові труднощі.

Ймовірно порушення домовленостей, розрив партнерських відносин під впливом обставин, що склалися. Розбіжності в питаннях спільних фінансів, акціонування, податків і мит, боргів, а також аліментів і спадщини. Можливі зіткнення з законом або кримінальними елементами. Небезпека вимагання, штрафів, шахрайства, інтриг.

Молодик в Діві 7 вересня

На думку астролога, це дуже продуктивний і діяльний місяць, діяльний період, який на пару днів змусить сконцентруватися на справах, але без фанатизму.

В цей час буде напруга від Нептуна, який не дає просто повністю сконцентруватися, а робить все, щоб ви розслабилися і пішли в паралельні реальності. Випили вина, послухали музику, сходили на побачення.

"Під впливом місяця в Діві хочеться втручатися в чужі справи з кращих спонукань і прагнення допомогти, зростає заздрість і дратівливість до чужих недоліків. У цей час укладається більше, ніж зазвичай, угод, але вони сповнені застережень і умов, вивчайте уважно всю інформацію", - говорить астролог.

При Місяці в Діві треба бути уважним до питань дотримання дієти, так як через підвищену нервозність можливі проблеми з травленням. У ці дні корисно проводити короткострокове голодування або починати тривалий курс голодування.

Гарний час для:

угод, комерційної діяльності, бухгалтерії та розрахунків

листування та обробки інформації

детального опрацювання планів, страхування

редагування текстів

навчання, підвищення кваліфікації, читання лекцій, викладацької роботи

посередницької діяльності, надання всіляких послуг іншим людям

проведення аналізу фактів, перевірок, ревізій

роботи HR

роботи на земельній ділянці, в саду, теплицях, тваринницьких фермах, рибних господарствах

генерального прибирання в будинку, офісі, розбору паперів і складу, прибирання гаража

початку дієти, детокса і схуднення

лікувальних процедур по очищенню крові і печінки, лікування шкірних хвороб, косметичних процедур

походу в перукарню або до косметолога

Небезпека в цей час:

можна зациклитися на дрібницях і не побачити лісу за колодами

ймовірні нетравлення шлунка і харчових отруєнь.

Опозиція Сонце - Нептун з розрядкою на Плутон з 8 по 21 вересня

Ця конфігурація говорить про те, що лінь, апатія, депресія, алкоголіз, і потурання своїм примхам приведуть до наслідків і буде змушувати зовнішні сили і обставини впливати на вас досить-таки жорстким чином, щоб змусити вас повністю зруйнуватися або трансформуватися.

"Сильні творчі здібності, прояв таланту, яскравий інтерес до музики, танців. Загострення слуху. Час, щоб записати пісню, кліп, довгоочікуване відео або вірші", - розповідає астролог

Що чекає в справах?

Буде схильність до розваг, любовних пригод, вживання спиртного, участі в азартних іграх і нерозумних фінансових спекуляціях.

"Це може принести як негайні збитки і втрати, так і відбитися на стані ваших справ надалі. Ви схильні відмовлятися від вирішення нагальних проблем, уникаючи особистої відповідальності і виконання своїх обов'язків. Остерігайтеся обману з боку партнерства", - радить Аріна.

Як покаже себе здоров'я?

Астролог рекомендує знати міру щодо ліків, алкоголю, а також спортивних і розважальних заходів на воді. Морські прогулянки можуть бути небезпечними, а звичайні водні процедури - принести шкоду. Також слід дотримуватися обережності в спілкуванні з незнайомими людьми.

Краще в ці дні знизити споживання рідин, особливо вагітним жінкам. Можливо небажане зачаття. Схильність до неврозів. Є ризик виникнення захворювань, травм, проблем через неуважність і появи проблем зі здоров'ям у родичів.

В особистих відносинах можуть бути проблеми

Можуть бути обмани з того чи з іншого боку, так і помилки щодо своїх очікувань з приводу людини і почуттів. Може просто наступити охолодження і розчарування. Схильність до зради. Можлива тимчасова розлука з партнером.

"Виходять на поверхню приховані пороки і секрети з минулого, як ніби хтось навмисно копається у вашій брудній білизні. Буденне життя, любов, робота засуваються на задній план на користь нового ідеалу, від якого ви фанатієте і забуваєте їсти і спати", - додала астролог.

Венера в Скорпіоні з 10 вересня по 7 жовтня

Цей період буде відзначатися високою емоційною напруженістю. Люди стають більш чутливими, пристрасними, мстивими, злопам'ятними, тому часто спостерігаються крайнощі в проявах почуттів.

"Зростає чуттєвість, посилюються сексуальні бажання. У цей час спостерігається найбільший відсоток зрад і зрад, як особистих, так і бізнесових. В особистих хочеться нових гострих відчуттів, і дозволяється все, що знаходиться під заборонами. А в бізнесі, так як Венера відповідає за фінанси, заради грошей партнери і колеги готові на все, щоб обмаанути один одного і роздобути ласий шматок.

Особисті відносини в цей період

Відносини, зав'язані в цей період, можуть триматися на пристрасті, якомусь божевіллі, емоційній залежності. Все тримається на якомусь нездоровому залипанні і сексі.

Після 27 вересня нові знайомства не будуть розташовувати до серйозності намірів і можуть нести вельми негативний і споживчий характер. У цей період посилення почуття ревнощів, заздрості, розчарування в партнері, незадоволеність відносинами.

Що нас чекає в бізнесі і справах?

Для роботи і бізнесу гарний час, так як загострюється "чуйка" на додаткові джерела фінансів. Успішно проходитимуть інвестування та колаборації. Цей час також може обіцяти додаткове грошове джерело, дохід завдяки партнеру. Можна і давати в борг під відсоток до 27 вересня.

Марс у Терезах з 15 вересня

Цьому часу характерне бажання "халяви", бажання піти від відповідальності, нічого не робити, але щоб все давалося саме, був багатий спонсор або покровитель, хтось профінансував підприємство і щоб було все на богемному рівні.

Немає бажання самому щось робити, а є бажання все делегувати комусь і відправитися на концерт, виставку або на шопінг. У цей період в партнерських відносинах багато подразників і нездатність йти на компроміс. Такий Марс постійно змушує йти наперекір партнеру і робити все по-своєму.

Також постійно хочеться розставити крапки над "і" у стосунках і з'ясовувати ці ж стосунки. Можливі проблеми, бійки і конфлікти в місцях відпочинку, причиною яких є нетерпимість до думки іншого, ревнощі, заздрість і пияцтво.

Сфера бізнесу та роботи

Сприятливий цей період для судових процесів і заходів, де потрібно домогтися справедливого рішення. Головним завданням цього часу є необхідність встановлення корисних зв'язків і контактів. Всі договори потрібно фіксувати юридично, щоб потім було з кого запитати або на кого перевести стрілки.

"Будь-які починання, бізнес, і робочі процеси, які закладається в цей період, залежать від уміння побудови команди, згуртованості в колективі і вміння направляти і донести ідею команді. Шикарний час для піару, реклами або чорного піару. Добре поширюється дезінформація", - додала Аріна.

У цей час зростає число конфліктів між партнерами, спалахують сварки, здатні перейти в протистояння, відкриту ворожнечу. Насідають конкуренти і вороги. Стає складно домовитися з ким-небудь, прийти до компромісу

Повня 21 вересня, опозиція Венери до Урану.

У ці дні все вийде на поверхню з несподіваними розв'язками: закоханість, зрада, яскрава сварка, розлучення, звільнення або несподіване рішення суду або начальства. Скачки акцій і криптовалюта. У ці дні можуть надійти пропозиції по бізнесу, співпраці та роботі.

Що нас чекає у сфері бізнесу?

Прийшов час повертати борги за рахунками. Гарний час, щоб вимагати оплати за свої послуги, роботи і т. д., це сприятливий час для активних і агресивних продажів. Не варто підписувати документи і проводити важливі зустрічі, так як підвищується емоційність і тягне на необдумані вчинки.

Що нас чекає в здоров'ї

У ці дні підвищений артеріальний тиск, головний біль. Не слід проводити операції на голові і ходити до стоматолога.

Ретроградний Меркурій з 27 вересня по 18 жовтня

Сприятливий цей час для:

відновлення старих зв'язків

відновлення контакту з колишніми партнерами по бізнесу і старими друзями

перегляду, вирішення недоробок у питаннях щодо дітей, навчання, землі та нерухомості

завершення розпочатих проектів, доопрацювання та переробки чого-небудь

перездачі предметів, закриття "хвостів"

наведення порядку вдома, на роботі, в голові

виношування і обмірковувань ідей, а на директному (прямому) русі початку їх реалізації

зустрічі зі старими знайомими

знаходження втрачених документів або речей

Не варто під час ретроградного Меркурія:

приймати важливі рішення, розширяться, масштабуватися, налагоджувати нові контакти

відкривати бізнес і починати нові проекти, навчання

поспішати

вірити на слово друзям і колегам (все підтверджувати письмово і офіційно)

купувати автомобіль, гаджети, "розумний дім" і т. д.

Можливий зрив переговорів, скасування домовленостей, затримка, скасування рейсів, затримка оформлення документів, надходження інформації, втрата цінних паперів і речей.