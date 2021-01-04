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Новорічний улов: під Рівним рибалка упіймав гігантську рибу (відео)

Рівне, Понеділок 04 січня 2021 08:39
Новорічний улов: під Рівним рибалка упіймав гігантську рибу (відео)
Під Рівним чоловік упіймав сома-гіганта (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Рівненській області чоловік зловив величезну рибу. Це виявився сом гігантських розмірів, в довжину він досяг 179 сантиметрів. Його вага 31 кілограм.

Як повідомляється у сюжеті ТСН, витягнув сома рибак з річки Горинь. Про це розповів в соцмережі.

За словами професійних рибалок, це риба-гігант, таких в Рівненській області давно не ловили. Хіба що в минулому році, саме тоді рибалки хвалилися уловом сома більше 2 метрів і 65 кілограмів вагою.

Зараз коментатори в соцмережах обурюються і кажуть, що сома-велетня треба було відпустити назад у річку.

Сом ледве помістився в багажнику у рибалки, настільки величезними виявилися його габарити.

Як ми раніше писали, у Дніпрі рибалка і блогер Олександр Громадський зловив гігантського сома, який ледь помістився на фотографії. Риба важить 18 кілограмів, але користувачі мережі написали про те, що на вигляд вона здається не менше 40 кілограм.

Також ми повідомляли, що у Тернопільській області в місті Ланівці рибак Антон Закитнюк зловив величезного сома. Риба важить 26 кілограмів, а її довжина півтора метра.

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