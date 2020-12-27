ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Дніпрі рибалка зловив гігантського сома: вражаюче фото

Дніпро, Неділя 27 грудня 2020 19:15
У Дніпрі рибалка зловив гігантського сома: вражаюче фото
У Дніпрі рибалка зловив величезного сома (ілюстративне фото: pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

У Дніпрі рибалка і блогер Олександр Громадський зловив гігантського сома, який ледь помістився на фотографії. Риба важить 18 кілограмів, але користувачі мережі написали про те, що на вигляд вона здається не менше 40 кілограмів.

Олександр зловив рибу за допомогою рушниці Pelengas 700. Він вистрілив сому в центр хвоста по хребцю. Про це рибак розповів на своїй сторінці в Facebook.

"Перший трофей при бічному пострілі був пробитий наскрізь, звичайно це поки мало про що говорить, але думаю подальші результати і висновки не змусять себе довго чекати", - поділився своїми враженнями рибак.

У Дніпрі рибалка зловив гігантського сома: вражаюче фото

Дніпрі рибалка зловив величезного сома (фото: facebook.com/alexandr.gromadskiy)

Він також розповів, що його основна зброя - це Pelengas 500. Його він використовував цілий рік і влітку, і взимку, але в сезон чистої води була невпевненість при дальніх пострілах. Тому він вирішив спробувати. Pelengas 700.

У Дніпрі рибалка зловив гігантського сома: вражаюче фото

Дніпрі рибалка зловив величезного сома (фото: facebook.com/alexandr.gromadskiy)

"Порівнювати постріл з 700-ки з 500-кою це все одно що порівнювати їзду на 2-х літровому і 5-літровому авто. Постріл начебто спокійний і нерізко, але на стільки впевнений і потужний, що я, якщо чесно, поки ще перебуваю в легкому шоку! У момент заряджання гарпуна вже багато чого стає зрозумілим, хоча закачування все ті ж 25 кг. Укомплектував розпеченим цільним гарпуном 7,5 мм і збільшеною котушкою, до речі вмістилося 34 метри лина діаметром 2 мм", - написав Олександр.

Нагадаємо, український рибалка зловив рибу зростом з людину.

Раніше в Одесі діти зловили рибу-дракона з Амазонки, яка коштує 2 тисячі.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя Дніпрорыбаки

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся