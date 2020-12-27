У Дніпрі рибалка зловив гігантського сома: вражаюче фото

У Дніпрі рибалка зловив величезного сома (ілюстративне фото: pixabay.com)

У Дніпрі рибалка і блогер Олександр Громадський зловив гігантського сома, який ледь помістився на фотографії. Риба важить 18 кілограмів, але користувачі мережі написали про те, що на вигляд вона здається не менше 40 кілограмів.

Олександр зловив рибу за допомогою рушниці Pelengas 700. Він вистрілив сому в центр хвоста по хребцю. Про це рибак розповів на своїй сторінці в Facebook.

"Перший трофей при бічному пострілі був пробитий наскрізь, звичайно це поки мало про що говорить, але думаю подальші результати і висновки не змусять себе довго чекати", - поділився своїми враженнями рибак.

Дніпрі рибалка зловив величезного сома (фото: facebook.com/alexandr.gromadskiy)

Він також розповів, що його основна зброя - це Pelengas 500. Його він використовував цілий рік і влітку, і взимку, але в сезон чистої води була невпевненість при дальніх пострілах. Тому він вирішив спробувати. Pelengas 700.

Дніпрі рибалка зловив величезного сома (фото: facebook.com/alexandr.gromadskiy)

"Порівнювати постріл з 700-ки з 500-кою це все одно що порівнювати їзду на 2-х літровому і 5-літровому авто. Постріл начебто спокійний і нерізко, але на стільки впевнений і потужний, що я, якщо чесно, поки ще перебуваю в легкому шоку! У момент заряджання гарпуна вже багато чого стає зрозумілим, хоча закачування все ті ж 25 кг. Укомплектував розпеченим цільним гарпуном 7,5 мм і збільшеною котушкою, до речі вмістилося 34 метри лина діаметром 2 мм", - написав Олександр.

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