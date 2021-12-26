Новорічне шоколадне печиво "Шишки": легкий покроковий рецепт

Печиво "Шишки" готується швидко і легко. Для нього знадобляться інгредієнти, які є практично на кожній кухні. Це печиво можна готувати разом з дітьми.

Інгредієнт:

Вершкове масло-100 г

Цукрова пудра - 90 г

Рослинна олія - 50 мл

Яйце – 1 шт.

Борошно - 300 г

Какао – 25 г

Розпушувач - ½ ч. ложки

Сіль - щіпка

Спосіб приготування

М'яке вершкове масло кладемо в миску, додаємо туди цукрову пудру і сіль. Вимішуємо до однорідної маси.

Додаємо яйце, потім рослинну олію і знову все добре перемішуємо. Потім додаємо какао-порошок.

У масу додаємо частину борошна і розпушувач. Перемішуємо. Потім додаємо другу частину борошна.

Тепер вимішувати тісто доведеться руками. Важливо! Борошна може піти трохи більше або трохи менше – регулюйте кількість в залежності від консистенції тесту.

Тісто має бути м'яким і легко відходити від рук. Кладемо тісто в пакет і відправляємо в холодильник на 20 хвилин.

Фото: печиво шоколадне "Шишки"

Дістаємо тісто і формуємо овальні заготовки, злегка витягуємо край – за формою шишок.

У заготовках робимо глибокі насічки по діагоналі спочатку в одному напрямку, потім в іншому – витримуємо однакову відстань.

Рівняємо шишки з тіста руками, щоб надати їм необхідну форму і перекладаємо на деко, який застелений папером для випічки.

Відправляємо печиво в духовку, розігріту до 180 градусів, на 30 хвилин. Готове печиво посипаємо цукровою пудрою.

Посипати печиво можна у вертикальному положенні - це додасть більш реалістичного вигляду "снігу" на шишках.

Можна скріпити шишки попарно за допомогою шоколаду, джему або кремової помадки.

Як приготувати печиво "Шишки"