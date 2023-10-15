Все изменится: новая неделя готовит подарки для этих знаков Зодиака

Британский астролог Рассел Грант составил гороскоп на следующую неделю. Он рассказал, что с 16 по 22 октября некоторые люди получат невероятные подарки от судьбы.

Кому именно невероятно повезет, рассказывает РБК Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express . Оказывается, представители двух знаков Зодиака заметят, что их жизнь начнет меняться к лучшему.

Дева

Астролог считает, что новая неделя подарит вам массу интересных возможностей. Вы сможете показать все свои таланты в роли лидера, вам доверят что-то очень важное. Не переживайте, вы со всем справитесь.

Прилагайте максимум усилий и не забывайте верить в свою победу. Успех вам гарантирован, вы будете радоваться и наслаждаться результатами труда. Все это станет для вас огромным подарком, которого вы так долго ждали. Отпразднуйте свой успех, вы проделали сложный путь к счастью, теперь вы заслуживаете на похвалу и отдых.

Водолей

Ваша жизнь изменится, начнется новый этап. Вероятно, вам предложат новую должность, карьерный виток станет для вас интересным вызовом. Будьте гибкими и принимайте решения, тщательно их обдумывая.

Работа с людьми станет для вас настоящим наслаждением. Помимо этого, у вас появится возможность отдохнуть. Отпуск принесет немало приятных эмоций, наслаждайтесь сюрпризами от судьбы и не думайте о плохом. Трудно поверить, но сложный период остался в прошлом, в вашей жизни все наладится.