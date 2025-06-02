Новая неделя - новые шансы на счастье: астролог дала детальный прогноз до 8 июня

2 июня - день Солнца и разрушительных градусов

В понедельник астролог советует отказаться от новых дел и важных решений, стоматологических и хирургических вмешательств. Возможны посещения парикмахерской.

"С 09:46, 2 июня, до 10:48, 3 июня по киевскому времени, Солнце, которое отвечает за наше внутреннее "Я", сознание, мировоззрение, мироощущение, миропонимание, жизненную силу, энергию, здоровье, индивидуальность, темперамент, самореализацию, источники самовыражения и целостности, будет в разрушительном градусе Близнецов", - предупредила Соловьева.

Именно поэтому в этот день не стоит доверять всем вокруг. Также стоит отказаться от рискованных дел.

3 июня - день интуиции

"После 10:50 - благоприятный период для новых дел и важных решений, стоматологических и хирургических вмешательств, посещения парикмахерской, оформления брака, начала строительства.", - рассказала астролог.

Также наступает удачное время для тех, кто имеет предпринимательские способности, коммерческую жилку, организаторский талант, умение зарабатывать деньги. Повышается уровень женской интуиции. Нельзя спорить с женщинами - это нарушит космические законы, предупредила эксперт.

4 июня - день возврата долгов

"До 14:00 по киевскому времени - хороший период для новых дел и важных решений, стоматологических и хирургических вмешательств, посещения парикмахерской, выяснения отношений, устройства на новую работу, оформления сделок", - рассказала Соловьева.

В этот день можно планировать переговоры, заключение новых договоров, приобретение техники, важные командировки, сдачу экзаменов, проведение важных платежей.

"После 14:00 по киевскому времени - стрессовый период, критический день, энергетика суток негативно влияет на человека. Возможны тревоги, страхи, мрачные мысли, легко поддаться иллюзиям, обману, соблазнам. Завершайте текущие дела, занимайтесь рутинной работой. Рекомендуется соблюдать дисциплину, возвращать долги, наводить порядок. Нужно стараться меньше говорить", - отметила астролог.

5 июня - день новых дел

До 15:15 по киевскому времени, предупредила эксперт, стрессовый период, критический день, энергетика суток негативно влияет на человека. А после - удачное время для начала строительства, подготовки важных документов, начала дальних путешествий, начала обучения.

"После 15:15 жизненные силы в организме человека могут начать фонтанировать. Направьте их на укрепление отношений в семье, благоустройство жилья. Благоприятное время для разрешения конфликтов и завершения судебных разбирательств. Отложите на другой день домашнюю уборку. Воздержитесь от сексуальных практик", - советует Соловьева.

6 июня - день радости

"Благоприятный период для новых дел и важных решений, стоматологических и хирургических вмешательств, посещения парикмахерской, подачи апелляций, вынесения судебных решений. После 16:24 не надо планировать больших интеллектуальных и физических нагрузок", - предупредила астролог.

По ее словам, именно после 16:24 начинается один из самых энергетически мощных периодов.

"В организме просыпаются мощные силы, если не уметь управлять ими, можно навредить себе и своему здоровью. День веселья, радости, занятий с детьми, справедливости, благодарности. Рекомендуется больше быть в обществе, отдыхать, делать подарки, но делать ценные покупки не желательно", - подчеркнула эксперт.

7 июня - неудачный день

Соловьева предупреждает, что на субботу не следует планировать дела, которые связаны с важными решениями. Также она советует воздержаться от смены прически, стоматологических и хирургических операций.

До 17:34 не стоит создавать для себя большие интеллектуальные и физические нагрузки.

8 июня - день успеха и Луны в разрушительном градусе

"Кроме периода с 17:51 до 19:51 по киевскому времени - один из самых благоприятных дней июня для новых дел и важных решений, оформления брака, начала строительства, разрыва ненужных связей", - рассказала астролог.

"Отличный период, чтобы проявить свои лидерские качества, творческие способности, провести досуг с детьми, принять участие в различных развлекательных играх, посетить концерты, шоу, спектакли или самим выступить перед благодарной аудиторией. Хорошо возвращать долги", - также добавила она.

8 июня с 17:51 до 19:51 по киевскому времени Луна, которая отвечает за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувства, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость, будет в разрушительном градусе Скорпиона.

"В Скорпионе️ этот градус несет разрушение психической природы, пессимизм, душевный надлом, вспыльчивость, скупость, жадность, риски, потери. Не назначайте на этот период важных дел, связанных со сферой ответственности Луны", - советует эксперт.