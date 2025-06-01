Первый понедельник лета подарит счастье этим знакам Зодиака: карты Таро обещают отличные новости

2 июня, когда наступает первый понедельник этого лета, в жизнь представителей четырех знаков Зодиака ворвутся настоящие чудеса. Таро-гороскоп обещает им большое счастье и освобождение от всех проблем.

Стрелец

Перед вами откроется возможность, о которой вы даже не решались мечтать. Понедельник подбросит вам шанс или ситуацию, в которой все сложится в вашу пользу. Останется только довериться и не испугаться этой внезапной полосы счастья. Интуиция подскажет, что вы на правильном пути, просто начните ее слушать.

Рыбы

Тепло возвращается в ваше сердце, ведь хорошие новости уже вот-вот вас найдут. Кто-то скажет именно те слова, которых вам так не хватало. Карты Таро намекают, что именно сейчас пришло время принять перемены, которые тянутся к вам уже давно. День будет удачным, просто позвольте себе быть счастливым без причины.

Козерог

Таро-гороскоп на понедельник обещает вам событие, которое сломает старый сценарий. Это может быть разговор, письмо, неожиданная мысль или просто отличная новость. Что-то из этого точно постучится в вашу жизнь и изменит ваше настроение на всю неделю. Встречайте приключения и радость, вам больше не придется думать о плохом.

Дева

Этот день подтолкнет вас к искренности, и именно она станет вашим счастливым билетом. Вы получите ответ на вопрос, который долго не давал покоя, или хотя бы почувствуете, что он потерял свою важность. Люди, к которым вы тянулись, наконец откроются в ответ. Этот понедельник несет не просто новости, а повод для огромной радости.