Укрзализныця не продавала билет мужчине с инвалидностью, хотя они есть в "свободном" доступе

Детали инцидента

Юрий находился в Одессе и собирался в Киев по делам. Купить билет для человека с инвалидностью можно только в кассах, а онлайн можно просмотреть количество доступных мест.

Мужчина позвонил на горячую линию Укрзализныци, чтобы заказать услугу, однако ему сказали обращаться непосредственно в кассу. Оператор сообщил, что кассы на вокзалах работают круглосуточно.

Добравшись в тот же день на вокзал, Юрий обнаружил, что касса для людей с инвалидностью закрыта. На другой кассе ему сообщили, что приобрести билет в спецвагон можно до 20:00.

На следующий день он приехал в 18:00, но работники вокзала сказали, что нужно было до 17:00, потому что "Киев не примет заявку".

"И тут Остапа понесло. Не выдержав такого пинг-понга, я попросил вызвать администрацию вокзала. Через несколько минут ко мне подошла начальница кассы и пригласила в свой кабинет. Проведя несколько манипуляций с телефоном и компьютером - о чудо. Мои билеты сейчас будут готовы", - пишет Юрий.

Кстати, спецвагон для людей с инвалидностью - это то же купе, но расширенное и на одного человека.

Так выглядит спецвагон для человека с инвалидностью (фото: facebook.com/yura.stepanets)

"Эта гнилая система, хоть и видоизменяется и трансформируется, однако шагает не скорее черепахи. Я не хочу видеть помпезных конференций, круглых столов и форумов по безбарьерности. Я хочу видеть результаты ее внедрения на практике", - пишет Юрий.

Автор блога "Залізеі магістралі" Олег Васильев в свою очередь заметил, что из Киева в Одессу отправляется поезд №105, в составе которого есть вагон для пассажиров, передвигающихся в колесном кресле.

Укрзализныця добавляет инклюзивные места в последние дни, а пассажир с инвалидностью должен покупать его за пять дней (скриншот: facebook.com/ol.vasilyev)

"В продажу в последний момент выбрасываются два места в инклюзивном купе. Какая сложность продавать эти места онлайн пассажирам с инвалидностью? По регламенту такой пассажир должен заказать спецвагон за 5 дней непосредственно в кассе на вокзале. А что будет, если он купит билет сегодня, прямо сейчас, его не пустят в вагон?" - пишет он в своем Facebook.

Ответа Укрзализныци пока не последовало.