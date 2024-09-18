Новый штамм коронавируса более заразен, чем все остальные: какие его симптомы

Сообщается, что новый расширяющийся по Европе штамм Covid более заразен, чем его предыдущие варианты. По мнению экспертов, вариант XEC, происходящий от Omicron, вскоре может стать доминирующим штаммом на всем континенте.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.

Что известно о новом штамме коронавируса

Этот штамм является гибридом ранее обнаруженных подвариантов Омикрона – KS.1.1 (FLiRT) и KP.3.3. Особенностью XEC являются мутации в молекулах – строительных блоках вируса, что делает его более эффективным в связывании с клетками человека.

В общем, все врачи сообщают, что штамм только начинает распространяться по всему миру, но он станет доминирующим.

Это займет многие недели, пару месяцев, прежде чем инфекция захватит человечество и вызовет новую волну.

Впервые этот штамм был обнаружен в Германии 15 июня и есть опасения, что холодная погода приведет к значительному увеличению случаев.

Полный список симптомов, на которые следует обратить внимание

Симптомы нового штамма типичны для простуды и гриппа, включают:

Одышка

Высокая температура

Постоянный кашель

Потеря вкуса или запаха

Ощущение усталости или истощение.

Большинство людей поправляются после COVID-19 в течение нескольких недель, однако в некоторых заболеваниях протекает дольше.