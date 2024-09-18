Новий штам коронавірусу більш заразний, ніж всі інші: які його симптоми

Повідомляється, що новий штам Covid, який шириться Європою, більш заразний, ніж його попередні варіанти. На думку експертів, варіант XEC, який походить від Omicron, незабаром може стати домінуючим штамом на всьому континенті.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express.

Що відомо про новий штам коронавірусу

Цей штам є гібридом раніше виявлених підваріантів Омікрону – KS.1.1 (FLiRT) та KP.3.3. Особливістю XEC є мутації в молекулах - будівельних блоках вірусу, що робить його більш ефективним у зв'язуванні з клітинами людини.

Загалом, всі лікарі повідомляють, що штам тільки починає поширюватися по всьому світу, але він стане домінуючим.

Це займе багато тижнів, пару місяців, перш ніж інфекція захопить людство і викличе нову хвилю.

Вперше цей штам був виявлений у Німеччині 15 червня, і є побоювання, що холодна погода призведе до значного збільшення випадків.

Повний список симптомів, на які слід звернути увагу

Симптоми нового штаму типові для застуди та грипу, вони включають:

Задишка

Висока температура

Постійний кашель

Втрата смаку або запаху

Відчуття втоми або виснаження.

Більшість людей одужують після COVID-19 протягом кількох тижнів, проте в деяких захворюваннях протікає довше.