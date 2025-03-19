Новый модем и не только. Пять ключевых функций iPhone 18 Pro, которые стоит ожидать в 2026 году

Хотя модели iPhone 18 Pro появятся примерно через полтора года, уже появились первые слухи об этих устройствах.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт MacRumors , который специализируется на новостях, слухах и информации, связанной с продукцией Apple.

Подэкранный Face ID

В апреле 2023 года аналитик дисплейной индустрии Росс Янг представил дорожную карту, согласно которой iPhone 17 Pro получит подэкранный Face ID. Однако в мае 2024 года он сообщил, что эта технология откладывается до 2026 года. Если это правда, то Face ID под экраном дебютирует в iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max в следующем году.

Даже с появлением подэкранного Face ID, Dynamic Island, скорее всего, останется, но станет меньше. Также возможно, что в iPhone 18 Pro останется только небольшое отверстие для фронтальной камеры, как у Android-смартфонов Google Pixel 9 и Samsung Galaxy S25. Однако пока что точных данных нет.

Переменная диафрагма

По словам аналитика Мин-Чи Куо, основная 48-мегапиксельная камера Fusion в моделях iPhone 18 Pro получит переменную диафрагму.

Это позволит пользователям вручную регулировать количество света, проходящего через объектив камеры. На iPhone 14 Pro, iPhone 15 Pro и iPhone 16 Pro основная камера имеет фиксированную диафрагму ƒ/1.78, которая всегда остается полностью открытой. В iPhone 18 Pro пользователи смогут менять диафрагму самостоятельно.

Переменная диафрагма даст больше контроля над глубиной резкости, влияя на разницу между четкостью объекта на переднем плане и размытием фона. Однако, учитывая небольшой размер сенсоров в iPhone, пока неясно, насколько значительным будет это улучшение.

Дизайн камеры iPhone 16 Pro (фото: MacRumors)

Сенсор камеры от Samsung

По данным DigiTimes, Samsung разрабатывает новый трехслойный стековый сенсор для камеры, который, вероятно, появится в iPhone 18 Pro. Этот сенсор сделает камеру более быстрой и улучшит качество съемки, уменьшив шум и увеличив динамический диапазон.

Технология получила название "PD-TR-Logic" и включает в себя три слоя схем, расположенных на сенсоре.

Ранее поставщиком сенсоров для камер iPhone была исключительно Sony, поэтому появление Samsung в этой сфере - важное событие. В июле 2024 года Мин-Чи Куо сообщил, что Samsung начнет поставки 48-мегапиксельных сенсоров для ультраширокоугольных камер Apple уже в 2026 году, когда ожидается выход iPhone 18 Pro.

Сенсорный датчик iPhone 12 Pro Max (фото: MacRumors)

Модем C2

Apple представила свой первый собственный модем C1 в iPhone 16e в рамках долгосрочного плана отказа от модемов Qualcomm.

Как сообщил аналитик Джефф Пу, второе поколение - модем C2 - дебютирует в iPhone 18 Pro в следующем году. Он обещает быть быстрее, чем C1, а также получит поддержку mmWave в США. Ожидаются и улучшения в энергоэффективности.

Модем Apple C1 (фото: MacRumors)

Чип A20 Pro с Apple Intelligence

Чип A20 Pro для iPhone 18 Pro будет производиться по третьему поколению 3-нм техпроцесса TSMC, несмотря на ранние слухи о 2-нм технологии, сообщил аналитик Джефф Пу. Это тот же техпроцесс, что будет использоваться для A19 Pro в iPhone 17 Pro, поэтому прирост производительности в iPhone 18 Pro может быть незначительным.

Однако ожидается одно важное обновление: A20 Pro будет использовать упаковочную технологию Chip on Wafer on Substrate (CoWoS) от TSMC. Это обеспечит более тесную интеграцию процессора, объединенной памяти и нейронного движка, что улучшит работу Apple Intelligence.

Apple Intelligence (фото: MacRumors)

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