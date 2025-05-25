Новый фильм "Лило и Стич" разрывает мировой прокат: первые отзывы и кассовые сборы (видео)

О чем фильм "Лило и Стич"

Как и оригинальные версии, сюжет сосредоточен на 6-летней гавайской девочке Лило, которая переживает потерю родителей. Она проживает на попечении сестры Нани, которой также приходится совсем не легко.

Жизнь семьи усложняется еще больше, когда Лило находит себе "песика", которого называет Стич. Правда, он - опасный космический мутант.

О чем фильм "Лило и Стич" (скриншот)

В современной интерпретации реальная съемка сочетается с CGI-анимацией. Режиссером выступил Дин Фляйшер Кэмп, а сценаристом - Крис Брайт.

В роли Лило - Майя Келоха, а Стича озвучил автор и режиссер оригинала Крис Сандерс.

Среди актерского состава также присутствуют: Сидни Агудонг, Зак Галифианакис, Билли Магнуссен, Анна Ваддингем, Кортни Вэнс и Тиа Каррере, Эми Хилл и Джейсон Скотт Ли.



Кассовые сборы

Первые дни проката принесли фильму громкий успех. Хотя многие критиковали ленту до ее выхода, она в конце концов привлекла внимание как взрослых, так и детей.

Премьера состоялась в США 23 мая. Фильм уже успел собрать 111,3 миллиона долларов. Из них 56,3 млн - на международном рынке. Ожидаются еще большие показатели после выходных.

Кадр из фильма "Лило и Стич" (скриншот)

Первые отзывы зрителей и критиков

По большей части фильм вызвал положительные реакции. Публика отметила трогательную атмосферу и бережное отношение к оригиналу. Понравилась многим и химия между персонажами.

На агрегаторе реакций Rotten Tomatoes "Лило и Стич" получил 68% "томатометров" из 100 возможных от критиков и 93% от аудитории. А на IMDb ленту уже оценили на 7,1 из 10.

Отзывы о фильме "Лило и Стич" (скриншот)

Рецензии отличаются у зрителей и экспертов. Одни из них насладились просмотром, а другие - остались недовольными.

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