В новой бета-версии WhatsApp для Android появилась немаловажная опция для безопасности ваших чатов

Защиту ваших переписок можно обеспечить с помощью кода или биометрических данных. Более того, вы можете выбрать тот же шифр, используемый для разблокировки вашего смартфона.

Все заблокированные чаты будут перемещены в раздел, который открывается только после ввода правильного пароля. Даже посторонние лица не будут иметь доступ к списку скрытых переписок.

Настройка блокировки чата (фото: WABetaInfo)

Кроме того, в одной из бета-версий обнаружена опция закрепления сообщений в групповых чатах. Пользователи могут выбрать срок 24 часов, 7 дней или 30 дней для закрепления важных сообщений. Чтобы это сделать, нужно просто нажать на сообщение и выбрать соответствующее действие в контекстном меню.

Опция закрепления сообщений в групповых чатах (фото: WABetaInfo)

Это обновление поддерживает переработанное меню вложений чата с новыми яркими плитками некоторых параметров, включая "Галереи", "Камеры" и "Контакты". По словам WABetaInfo, это обновление делает интерфейс более понятным и приятным.

Ожидается, что эти новые функции появятся для всех пользователей WhatsApp в ближайшие недели, как на платформе Android, так и на iOS.