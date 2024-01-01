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С Новым годом! Залужный поздравил украинцев и показал нежное фото с женой

Фото: Валерий Залужный поздравил украинцев с Новым годом (president.gov.ua)
Автор: Людмила Жукова

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил украинцев с Новым годом 2024, который наступил и показал фотографию с женой.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу генерала.

Залужный показал фото с женой

На снимке Валерий Залужный обнимает свою жену Елену на фоне украшенной елки.

"С Новым годом", - подписал кадр главнокомандующий ВСУ.

Залужный показал фото с женой (фото: facebook.com/vzaluzhnyi)

Реакция украинцев на фото

Реакция украинцев в комментариях не заставила себя ждать. Они с искренностью приветствовали украинского генерала.

  • Вітаю із Новим роком, пане генерал! Разом і до перемоги! 
  • Вітаю, пане генерале!
  • Перемоги, вірної Україні, професійної талановитої команди, якісної і щедрої допомоги світової спільноти, успіху, здоров'я, наснаги, натхнення, найдорожчих і найрідніших поряд.
  • Вітаємо Вас і дякуємо за все, що Ви робите для нас та нашої перемоги.
  • Щирі вітання з Новим роком !!! Всіх благ, здійснення мрій та задумів, головне - скорішої перемоги.
  • З новим роком! Щастя, здоров'я,всій Вашій родині! Мирного неба!
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Валерий Залужный