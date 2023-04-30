Новые вагоны метро показались на улицах Киева (видео и фото)

В Киев из Варшавы уже прибыла первая партия вагонов метро в рамках помощи от европейских партнеров. В целом столичная подземка бесплатно получит 60 вагонов, а поставка их состоится поэтапно в течение 2023 года.

Новые вагоны на тягачах провезли по улицам Киева, направляясь в парк метрополитена, и такую колонну удалось снять на видео, после чего кадры были опубликованы в сети.

Что известно об "польских" вагонах

Отправка первой партии в количестве шести вагонов из Польши была анонсировала властями Киева в начале этой недели. Речь идет о передаче состава серии №717 - это помощь от Варшавского метрополитена и Международной ассоциации общественного транспорта.

В мэрии столицы отмечали, что эти вагоны в первую очередь будут использоваться как технические доноры для проведения капитальных ремонтов действующего подвижного состава киевского метрополитена.

Однако часть "польских" вагонов станут эксплуатировать как полноценный подвижной состав на линиях подземки.

Вагоны метро из Польши привезли для обновления подвижного состава столичной подземки (фото: скриншот с видео)

Вагоны метро из Варшавы привезли в Киев

На выходных жители Киева могли наблюдать колонну автопоездов на улицах, которые осуществляли перевозку вагонов.

На улицах Киева тягачи везли вагоны из Варшавы (фото: скриншот с видео)

"В составе автопоездов были сверхмощные седловые тягачи Volvo FH16 колесной формулы 8х4, оснащенные 700-сильными двигателями. Они буксировали многоосные, с раздвижной рамой полуприцепы-тяжеловозы Goldhofer, на которых, собственно, и находились вагоны метро", - говорится в описании видео, обнародованного в YouTube.

На ролике можно увидеть вагоны красно-белого цвета с желтой полосой посередине. На боках красовались надписи на польском языке.

Видео: "польские" вагоны метро на тягачах перевезли в парк Киевского метрополитена

Обновление подвижного состава метро в Киеве

Стоит отметить, что сейчас в Киевском метрополитене 80% вагонов - российского производства, причем более половины из них нуждаются в модернизации, обновлении или замене.

Таким образом договоренности с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) по восстановлению и модернизации транспортной инфраструктуры украинской столицы призван помочь Киеву модернизировать свой подвижной состав метро и покончить с прежней зависимостью города от поставок из РФ.

Польские поезда серии 81 выпускались для Варшавы в российских Мытищах с 1989 года. Хотя они были в употреблении, поляки со временем провели модернизацию. В частности, переработали вентиляционную систему, добавили кондиционеры, заменили сиденья и в целом интерьер салонов. Последний ремонт такого типа вагонов производился в 2017-2022 годах.

Вот так выглядят варшавские вагоны:

Вагоны метро из Варшавы теперь будут курсировать в киевской подземке (фото: transport-publiczny)