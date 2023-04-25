В Киев вскоре прибудет первая партия вагонов метро как помощь от Польши, - Кличко

Вскоре в Киев прибудет первая партия вагонов метро, которые дают столице в качестве помощи европейские партнеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram .

"Скоро в Киев из Варшавы прибудет первая партия вагонов метрополитена из помощи, которую оказывают нам польские друзья. В настоящее время практически готовы к транспортировке 6 вагонов. Благодаря поддержке международных партнеров, в частности Варшавского метрополитена и Международной ассоциации общественного транспорта, подземка Киева бесплатно получит 60 вагонов", - отметил Кличко.

По его словам, речь идет о передаче состава серии №717.

"Для Киевского метрополитена это весомая помощь, поскольку 80% подвижного состава - советского производства. И мы благодарим наших партнеров за поддержку и всестороннюю помощь! Полученные вагоны в первую очередь будут использоваться в качестве технических доноров для проведения капитальных ремонтов действующего подвижного состава. Но часть этих вагонов будут эксплуатироваться как полноценный подвижной состав на линиях подземки", - сообщил мэр Киева.

По его словам, поставка всех 60 вагонов состоится поэтапно в течение этого года.

Ранее Виталий Кличко сообщал, что с начала полномасштабного российского вторжения Киев привлек в качестве помощи от иностранных партнеров 76 городских автобусов, 40 современных скорых и 40 пожарных автомобилей.