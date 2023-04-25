ua ru
Вт, 25 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киев вскоре прибудет первая партия вагонов метро как помощь от Польши, - Кличко

Новина українською →
Вторник 25 апреля 2023 17:59
В Киев вскоре прибудет первая партия вагонов метро как помощь от Польши, - Кличко Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Вскоре в Киев прибудет первая партия вагонов метро, которые дают столице в качестве помощи европейские партнеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.

"Скоро в Киев из Варшавы прибудет первая партия вагонов метрополитена из помощи, которую оказывают нам польские друзья. В настоящее время практически готовы к транспортировке 6 вагонов. Благодаря поддержке международных партнеров, в частности Варшавского метрополитена и Международной ассоциации общественного транспорта, подземка Киева бесплатно получит 60 вагонов", - отметил Кличко.

По его словам, речь идет о передаче состава серии №717.

"Для Киевского метрополитена это весомая помощь, поскольку 80% подвижного состава - советского производства. И мы благодарим наших партнеров за поддержку и всестороннюю помощь! Полученные вагоны в первую очередь будут использоваться в качестве технических доноров для проведения капитальных ремонтов действующего подвижного состава. Но часть этих вагонов будут эксплуатироваться как полноценный подвижной состав на линиях подземки", - сообщил мэр Киева.

По его словам, поставка всех 60 вагонов состоится поэтапно в течение этого года.

Ранее Виталий Кличко сообщал, что с начала полномасштабного российского вторжения Киев привлек в качестве помощи от иностранных партнеров 76 городских автобусов, 40 современных скорых и 40 пожарных автомобилей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Виталий Кличко
NEWS
Вывозят только коллаборантов. Россияне начали эвакуацию из Каменки-Днепровской
Вывозят только коллаборантов. Россияне начали эвакуацию из Каменки-Днепровской
DAILY
Михаил Самусь: Западные партнеры больше всего боятся распада России
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: Западные партнеры больше всего боятся распада России