Новые iPad получили функцию, которой не хватало на планшетах много лет

Детали нововведения

При переходе в "Настройки", затем "Аккумулятор" на новых iPad отображается новое меню "Состояние аккумулятора", в котором перечислены его состояние, максимальная емкость, количество циклов и опция оптимизации зарядки с ограничением 80 процентов.

Пользователи также могут увидеть подробную информацию о том, когда была произведена батарея и когда она была впервые использована.

Код, ранее обнаруженный в бета-версии программного обеспечения iPadOS 17.5, ссылался на меню "Состояние батареи". Предполагалось, что оно может быть ограничено новыми iPad от Apple.

Примечательно, что считывание количества циклов и возможность более строгого предотвращения зарядки выше 80 процентов до сих пор были эксклюзивными функциями серии iPhone 15. Их также нельзя найти на старых iPhone.

Состояние аккумулятора на новых iPad (фото: iCulture)

Лимит в 80 процентов отличается от функции Оптимизированной зарядки аккумулятора на более ранних моделях iPhone, которая интеллектуально задерживает зарядку свыше этого числа до более подходящего времени, изучая ежедневный режим зарядки устройства.

При включении жёсткого лимита в 80 процентов, iPad никогда не будет заряжаться выше этого процента, за исключением редких случаев для "поддержания точных оценок состояния заряда аккумулятора".

Apple утверждает, что сокращение времени, когда аккумулятор полностью заряжен, может уменьшить износ аккумулятора и продлить его срок службы.