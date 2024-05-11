Названы топ-5 лучших функций нового iPad Pro

Появление долгожданного обновления iPad Pro от Apple наконец-то состоялось, представив множество новых функций, которые неизбежно привлекут внимание. iPad Pro 2024 года действительно впечатляет своими инновациями, включая использование технологии OLED для дисплея и чипа M4.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт новостей MacRumors , связанный с продукцией Apple.

Улучшенный дисплей

Обе модели iPad Pro с диагональю 11 и 13 дюймов оснащены дисплеем Ultra Retina XDR, в котором используется тандемная технология OLED. Она по сути представляет собой два дисплея, расположенных друг над другом.

Это добавляет яркости, усиливает контраст в черных тонах и обеспечивает более детальное отображение в темных условиях или при недостаточном освещении. Кроме того, теперь имеется возможность выбрать матовую нанотекстуру, которая сокращает отражения и блики.

Мощный чип M4

M4 создан с использованием 3-нм техпроцесса второго поколения с тремя или четырьмя ядрами производительности и шестью ядрами эффективности.

Производительность процессора выросла в 1,5 раза по сравнению с M2, а графический процессор имеет аппаратно-ускоренное затенение сетки и трассировку лучей.

M4 также оснащен самым мощным нейронным двигателем, способным выполнять до 38 триллионов операций в секунду.

Тонкий дизайн

Теперь 13-дюймовый iPad Pro имеет всего 5,1 мм толщины, что делает его самым тонким устройством Apple на данный момент. Оно даже тоньше, чем iPod nano.

Даже 11-дюймовая модель чуть толще - 5,3 мм, сохраняя тонкие рамки для максимального использования экранного пространства. 11-дюймовая модель весит менее фунта, а 13-дюймовая - чуть больше.

Улучшенная камера и аксессуары

Передняя камера iPad Pro была перемещена в альбомное положение, что облегчит использование FaceTime и видеозвонков при подключении к клавиатуре.

Кроме того, в комплект поставки включены новая клавиатура Magic Keyboard и Apple Pencil Pro. Клавиатура имеет увеличенный трекпад с тактильной обратной связью и алюминиевую подставку для рук, а Apple Pencil Pro имеет функцию давления для выбора инструментов и гироскоп для точного управления.

Удаленные функции

Apple отказалась от некоторых опций из последних моделей iPad Pro. Чипа mmWave 5G больше нет, и он ограничен частотой ниже 6 ГГц. Также нет слота для SIM-карты, поэтому eSIM доступен только для моделей сотовой связи.

Apple также удалила сверхширокоугольную камеру, поэтому в новых моделях осталась только однообъективная 12-мегапиксельная камера и датчик LiDAR. Поклонникам стикеров тоже не повезло, потому что Apple не включает их в комплект поставки.