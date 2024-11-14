ua en ru
Чт, 14 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Netflix на вечер. 6 классных сериалов, которые вы могли не видеть

Четверг 14 ноября 2024 19:51
UA EN RU
Netflix на вечер. 6 классных сериалов, которые вы могли не видеть Что посмотреть после работы
Автор: Полина Иваненко

Сериалы от Netflix могут быть разными - на несколько сезонов или короткие, драматические или комедийные. И если вы уже посмотрели все новинки, обратите внимание на истории, которые могли пропустить.

РБК-Украина (проект Styler), собрало для вас 6 сериалов от Netflix, которые стоит увидеть.

"Сексуальное образование"

Многие думают, что этот сериал исключительно для подростков. Но на самом деле историю о молодежи, только начинающей жить той самой взрослой жизнью, стоит посмотреть всем. Смелый юмор, важные темы и невероятные актеры - вы не пожалеете.

"Падение дома Ашеров"

Интересный и необычный сериал расскажет о оборотнях, мести, тайнах и грехах. Вас ждет история о том, как семейный бизнес превратился в преступную группировку. И однажды все начинает рушиться буквально на глазах.


"Озарк"

Криминальная драма поразит неожиданными сюжетными линиями. Все начинается с того, что талантливый финансовый планировщик соглашается работать на наркокартель. Конечно, это приводит к большим проблемам. И тогда мужчине приходится спасать свою семью.

"Нарко"

Этот сериал тоже понравится тем, кто не любит затянутые истории. Сюжет развивается динамично: американский агент отправляется в Колумбию, чтобы найти и обезвредить главного наркопреступника.

"Каратель"

А в этом сериале вас ждет история мужчины, семью которого жестоко убивают. И тогда он начинает искать тех, кто отобрал жизни у самых дорогих для него людей.

"Элита"

Если же вы соскучились по "Сплетнице", этот сериал вам точно понравится. Современная молодежь и их современные проблемы - скучать точно не придется.

К слову, раньше мы называли 7 фильмов и сериалов о выживании и жестоких играх.

Кроме этого, уже вышла подборка, в которую вошли 5 культовых фильмов о боксе.

Читайте РБК-Украина в Google News
фильмы Фильмы
NEWS
У Зеленского отреагировали на неоднозначные кадровые решения Трампа
У Зеленского отреагировали на неоднозначные кадровые решения Трампа