Новое исследование раскрыло секрет долгой и здоровой жизни: что известно

В чем состоит новое исследование

Новое исследование показывает, что кровь людей, проживших более 100 лет, имеет определенные сходства: в частности, у них более низкий уровень трех ключевых соединений.

"Те, кто дожил до своего сотого дня рождения, как правило, имели более низкие уровни глюкозы, креатинина и мочевой кислоты, начиная с 60-ти лет", - сообщила соавтор исследования доктор Карин Модиг.

"Очень немногие из долгожителей в начале жизни имели уровень глюкозы выше 6,5 или уровень креатинина выше 125", - добавила она.

Высокий уровень креатинина может указывать на проблемы с почками, а мочевая кислота связана с воспалением. Высокий уровень глюкозы (или сахара в крови) может привести к диабету.

Исследование, опубликованное в журнале GeroScience, включало данные 44 тісяч человек в Швеции, родившихся между 1893 и 1920 годами, которые прошли обследование здоровья в возрасте от 64 до 99 лет.

Затем ученые наблюдали за этими людьми в течение 35 лет. Из них более 1224 (2,7%) дожили до 100 лет. Интересно, что подавляющее большинство (85%) долгожителей составляли женщины.

Помимо мочевой кислоты, глюкозы и креатинина, исследователь изучил уровни общего холестерина и железа.

"Люди из пяти групп с самым низким уровнем общего холестерина и железа имели меньшие шансы дожить до 100 лет по сравнению с людьми с более высокими уровнями", - отметила врач.

Исследование не дало конкретных рекомендаций по образу жизни, но указывает на определенные факторы и биомаркеры в крови, которые могут влиять на продолжительность жизни.

"Разумно предположить, что свою роль играют такие факторы, как питание и употребление алкоголя. Отслеживать показатели почек и печени, а также уровня глюкозы и мочевой кислоты по мере взросления, вероятно, будет неплохой идеей", - резюмировала соавтор исследования.