Новое исследование показало, что на Марсе может быть жизнь: что нашли ученые

Что показало исследование

Поскольку жидкая вода необходима для жизни, стратегия NASA в поисках жизни на Марсе заключалась в том, чтобы "следовать за водой", что заставило ученых обратить внимание на эти перхлоратные рассолы.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, ученые из Колледжа биологических наук исследовали, как уникальная геохимическая среда Марса могла поддерживать жизнь как в прошлом, так и сейчас.

Команда во главе с доцентом Аароном Энгельхартом проверила два типа рибонуклеиновых кислот (РНК) и белковых ферментов с Земли, чтобы увидеть, как они функционируют в перхлоратных рассолах.

Кто может выжить в экстремальных условиях Марса

Их выводы показали, что РНК хорошо себя чувствовали в перхлоратных рассолах, а вот протеиновые ферменты - нет. Только белки из организмов, живущих в экстремальных условиях на Земле, таких как высокая температура или высокое содержание соли, могут работать надлежащим образом.

В перхлоратных растворах ферменты РНК были способны к необычным реакциям, таким как генерирование новых молекул с атомами хлора - реакция, которую ранее ученые не наблюдали.

"Эти результаты показывают, что РНК прекрасно подходит для очень соленых сред, найденных на Марсе, и может присутствовать на других небесных телах. Эта чрезвычайная толерантность к соли может повлиять на то, как жизнь могла сформироваться на Марсе в прошлом или как она могла формироваться "в нынешних условиях на Марсе", - сказал Энгельхарт.

Команда продолжает исследовать химию хлорирования, которую они обнаружили, а также другие реакции, которые РНК может выполнять в средах с высоким содержанием соли. Это исследование не только проливает свет на потенциал жизни на Марсе, но расширяет понимание адаптивности и устойчивости жизни в экстремальных условиях.