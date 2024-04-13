Новое исследование показало, какими последствиями для здоровья может обернуться курение вейпов

Ученые из Университета Конкордия исследовали влияние определенных добавок к вейпингу на здоровье легких. Они получили тревожные результаты, о которых следует знать всем, кто является поклонником вейпов.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Knowridge .

Что показало исследование

Исследование, опубликованное в журнале Langmuir командой Concordia, пролило свет на то, как токоферол и токоферола ацетат, соединения, что входят в состав электронных сигарет, могут нанести вред легким.

Эти вещества при нагревании и вдыхании интегрируются в легочный сурфактант. Эта жизненно важная мембрана обеспечивает стабильность поверхностного натяжения легких во время дыхания и способствует обмену кислорода и углекислого газа.

Используя модели молекулярного уровня, включая пленки толщиной в одну молекулу, для моделирования поведения легочного сурфактанта, исследователи обнаружили, что добавление витамина Е, который структурно похож на липиды сурфактанта, нарушает его нормальную функцию.

Передовые методы, такие как микроскопия и рентгеновский анализ показали, что присутствие этой добавки ставит под угрозу способность поверхностно-активного вещества облегчать газообмен и поддерживать поверхностное натяжение, потенциально затрудняя дыхание.

Чем опасно такое влияние

Это нарушение является фактором, способствующим возникновению симптомов поражения легких, связанных с использованием электронных сигарет или электронных сигарет, таких как одышка и снижение уровня кислорода.

Этот вывод вызывает особую тревогу, учитывая, что значительная аудитория, которая курит вейпы ежедневно - это люди от 15 до 24 лет.

Профессор Concordia и ведущий ученый исследования Кристин ДеФольф отмечает, что хотя многие компоненты раствора для вейпинга одобрены для других целей, высокие температуры, недостаточность их испарения могут вызвать дополнительные химические реакции.

Это означает, что вдыхаемые во время вейпинга вещества могут быть не такими, как первоначально находившиеся в жидкости.

Своим исследованием команда ученых пыталась показать, как упомянутые вещества могут ухудшить функцию легких. Они надеются, что их результаты будут учтены при регулировании продуктов для вейпинга, чтобы защитить общественное здоровье.