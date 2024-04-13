Нове дослідження показало, якими наслідками для здоров'я може обернутись куріння вейпів

Вчені з Університету Конкордія дослідили вплив певних добавок до вейпінгу на здоров’я легенів. Вони отримали тривожні результати, про які варто знати усім, хто є прихильником вейпів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Knowridge .

Що показало дослідження

Дослідження, опубліковане в журналі Langmuir командою Concordia, пролило світло на те, як токоферол і токоферолу ацетат, сполуки, що додаються до електронних сигарет, можуть завдати шкоди легеням.

Ці речовини при нагріванні та вдиханні інтегруються в легеневий сурфактант. Ця життєво важлива мембрана забезпечує стабільність поверхневого натягу легень під час дихання та сприяє необхідному обміну кисню та вуглекислого газу.

Використовуючи моделі молекулярного рівня, включаючи плівки товщиною в одну молекулу, для моделювання поведінки легеневого сурфактанту, дослідники виявили, що додавання вітаміну Е, який структурно схожий на ліпіди сурфактанту, порушує його нормальну функцію.

Передові методи, такі як мікроскопія та рентгенівський аналіз, показали, що присутність цієї добавки ставить під загрозу здатність поверхнево-активної речовини полегшувати газообмін і підтримувати поверхневий натяг, потенційно ускладнюючи дихання.

Чим небезпечний такий вплив

Це порушення є фактором, що сприяє виникненню симптомів ураження легенів, пов’язаних із використанням електронних сигарет або електронних сигарет, таких як задишка та зниження рівня кисню.

Цей висновок викликає особливу тривогу, враховуючи, що значна аудиторія, которая курить вейпи щоденно - це люди від 15 до 24 років.

Професор Concordia та провідний дослідник дослідження Крістін ДеВольф зазначає, що хоча багато компонентів розчину для вейпінгу схвалені для інших цілей, високі температури, недостатність їх випаровування, можуть викликати додаткові хімічні реакції.

Це означає, що речовини, які вдихаються під час вейпінгу, можуть бути не такими, як ті, що спочатку були в рідині.

Своїм дослідженням команда вчених намагалася показати, як згадані речовини можуть погіршити функцію легенів. Вони сподіваються, що їхні результати врахують при регулюванні продуктів для вейпінгу, щоб захистити громадське здоров’я.