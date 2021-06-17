Нова зірка українського спорту: хто така Ксенія Байло і чому про неї усі говорять

16-річна українська спортсменка Ксенія Байло завоювала "золото" чемпіонату Європи зі стрибків у воду, хоча це змагання стало першим дорослим в її житті. Дівчина увійшла до складу збірної України тільки трохи більше як рік тому, а свій шлях на спортивний олімп розпочала з 6 років.

Що відомо про молоду зірку вітчизняного спорту, яка змусила заговорити про себе всю Україну і не тільки - читайте в матеріалі нижче.

Ксенія Байло вже стала майстром спорту - звання дівчині присвоїли після блискучого результату в Будапешті (Угорщина) на Чемпіонаті Європи з водних видів спорту. Там дівчина та її напарник Олексій Середа у фіналі змагання 11 травня здобули перемогу, їх стрибок з 10-метрової вишки в міксті отримав найвищий результат - 325,68 бала.

Ксенія Байло та Олексій Середа завоювали золото на Чемпіонаті Європи 2021 (фото: instagram.com/kseniia_bailo)

Ксенія Байло та Олексій Середа в змішаних синхронних стрибках з вишки на ЧЄ 2021 показали кращий результат (фото: instagram.com/kseniia_bailo)

Українці впевнено випередили головних конкурентів на ЧЄ - британську пару, срібних призерів.

При цьому виступати Ксенія повинна була разом з іншим спортсменом, але за 10 днів до початку змагання її напарник захворів, і терміново довелося робити заміну.

Ксенія Байло на чемпіонаті Європи з водних видів спорту (фото: instagram.com/kseniia_bailo)

Байло і Середа перед виступом провели тільки три спільні тренування... і здобули для України "золото".

Тепер дівчина вирушила на Олімпійські ігри в Токіо.

Відео: Українські стрибуни у воду відвідали олімпійське Токіо

Ксенія Байло з Миколаєва стала займатися водними видами спорту, як тільки пішла в школу. Талант і напористість дитини дозволили дівчинці вже в 8 років підкорити свою першу 10-метрову вишку.

Спортсменка зізналася журналістам, що стрибати з трампліна з великої висоти було дуже страшно, але головне - перебороти переляк, і тоді можна відчути ейфорію від успішно виконаного завдання.

Ксенія Байло і Кирило Болюх стали майстрами спорту України (фото: instagram.com/kseniia_bailo)

А ось на труднощі Ксенія реагувала емоційно. Так, раніше навіть мало не вирішила кинути спорт, коли виконати ті чи інші завдання не виходило. Одного разу Ксенія замкнулася вдома на два дні у своїй кімнаті, і говорила мамі, що більше не буде стрибати в воду, а займеться математикою.

"Випустивши пар", дівчинка в 13 років знову стала посилено вправлятися: на тиждень по 10 спортивних тренувань.

Українська стрибунка у воду Ксенія Байло (фото: instagram.com/kseniia_bailo)

"Я кайфую, коли показую результат. Я тренуюся, показую результат, і тоді я собою задоволена - не дарма працювала, молодець", - розповіла Ксенія в передачі "Сніданок з 1+1".

Головний тренер національної збірної України Тетяна Токмачова зазначила, що відразу звернула увагу на дівчинку, розглянувши величезний потенціал.

Федерація тоді саме шукала дівчинку в пару до дворазової чемпіонки Софії Лискун. Так Ксюшу запросили на збори до Києва.

В цей час Байло вже вирішила для себе теж стати чемпіонкою. І ось через 2 роки старанних тренувань вона реалізувала мрію.

Відео: Ксенія Байло стала чемпіонкою Європи зі стрибків у воду в 16 років