Нова хвиля негоди: синоптики розповіли, які області під загрозою

Погода в Україні на неділю, 19 травня, буде непогожою для жителів певної частини України, в іншій же частині країни буде сухо і спекотно. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Так, сьогодні синоптики прогнозують, дощі та грози продовжать бешкетувати на Заході, а також у Вінницькій області. При цьому температура повітря буде досить високою - від +23 до +27 градусів.

Іншу частину країни засушить - очікується від +24 до +29 градусів вище нуля. Тим не менш, синоптики пообіцяли невелику хмарність, яка трохи пом'якшить палюче сонце.

Вітер буде досить помірним - від 5 до 10 метрів в секунду

Погода в Україні 19 травня - синоптики попередили про грози (фото: meteo.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що в Житомирській області місцеві жителі зафіксували на фото і відео крупний град, що випав у Новоград-Волинському і торнадо, який пройшовся відразу по декількох селах і завдав шкоди багатьом домогосподарствам.

До речі, ураган зніс 100 гектарів дерев під Житомиром. Смерч, який пронісся через Новоград-Волинський, Ємільчине і Городницу, нещадно понівечив ліс.