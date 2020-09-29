Нова схема шахрайства з банківськими картами: на власника тиснуть погрозами заблокувати

Шахраї в Україні почали застосовувати нову схему обману українців. Для цього вони використовують банківські картки та погрози їх заблокувати.

Для своєї схеми аферисти використовують незначний момент – відсутність підпису власника картки на зворотному боці. Подробиці розповіли у виданні Strana.

Аферисти телефонують українцям і представляються працівниками служби безпеки банку. Вони вимагають сфотографувати картку і надіслати фотографію на месенджер. При цьому вони погрожують своїй жертві блокуванням картки та рахунку.

"Шахрай заявляє, що у людини не підписана банківська картка, і на це поскаржилася торгова точка, в якій вона розраховувалася. Тому банк заблокує йому картковий рахунок, оскільки порушено правило про наявність підпису. Єдина можливість не блокувати - це, якщо тримач картки сфотографує карту з двох сторін, і відправить йому. Нібито так банк зможе переконатися, що карту вже підписали. Як тільки шахраї отримують фото карти – з рахунку починають зникати гроші. Таку інформацію не можна нікому надавати", - пояснив суть схеми фінансовий аналітик Василь Невмержицький.

Фахівець зазначив, що відсутність підпису на банківській картці – це звичайне явище і тому шахраї використовували цю лазівку, щоб провернути свої схеми. Згідно з правилами будь-якого банку, на карті повинен стояти підпис її власника поруч з CVV-кодом. Без підпису картка вважається недійсною. Але за фактом – підписи власники ставлять рідко, в торгових точках на це не звертають уваги. Крім того, підписи згодом часто стираються.

Особливу актуальність підпис втратив після того, як карти почали переводити на чіпи та PayPass, що позбавило власників при розрахунку від обов'язкового підпису на чеку.

Повернути викрадені кошти буде складно, через те, що за банківськими правилами, якщо власник картки або рахунку сам повідомляє шахраям особисту інформацію (номер, CVV-код PIN-код), то тримача картки визнають винним і не компенсують йому втрати.

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