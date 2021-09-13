"Нова пошта" зробила важливу заяву про роботу поштоматів

У чому переваги поштоматів для клієнтів

На сьогодні мережа поштоматів НП налічує 7045 "ящиків" у 279 населених пунктах України. Найчастіше клієнти замовляють у поштомати одяг та косметику.

Часто українці користуються поштоматами через те, що:

є можливість отримати свою посилку повністю безконтактно за допомогою одного кліка у своєму смартфоні

можна отримати свою посилку у будь-який час (24/7)

доставку у поштомат можна замовити у багатьох інтернет-магазинах

вони встановлені у безпосередній близькості до клієнтів (у так званій "тапковій доступності"): в під’їздах, біля продуктових магазинів та ТРЦ, фітнес-центрів тощо.

Як замовити в поштомат (інструкція)

Для початку потрібно зробити замовлення з доставкою в поштомат.

Після доставки замовлення в поштомат вам надійде повідомлення про прибуття з інструкцією про отримання.

Ви можете оплатити послуги доставки через мобільний додаток "Нової пошти" або на сайті компанії в розділі Трекінг.

Потім біля поштомату вам треба зайти у мобільний додаток, перейти в розділ Мої відправлення, обрати потрібну експрес-накладну та натиснути кнопку "Відчинити комірку". І після цих маніпуляцій вам потрібно буде просто забрати посилку (якщо ви випадково зачинили комірку, не забравши посилку, в додатку потрібно натиснути кнопку "Відчинити комірку повторно").

Додамо, що забрати з поштомату можна лише повністю оплачені посилки до 20 кг фактичної ваги, при цьому оголошена вартість не повинна перевищувати 6000 грн. Максимальні габарити відправлення - 40х60х30 см. Якщо з якихось причин отримувач не зміг забрати своє замовлення вчасно, то на 3-й день воно буде переміщене на найближче відділення "Нової пошти", де безкоштовно зберігатиметься 7 днів. Додаткових оплат при цьому немає.