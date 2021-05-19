"Нова пошта" обрадувала заявою про відправку посилок: що змінилося для українців

"Нова пошта", яка нещодавно підняла ціни на доставку та пакування, спростила відправлення міжнародних посилок. Відтепер українці зможуть здійснити міжнародне відправлення з будь-якого відділення НП без оформлення онлайн-заявки на сайті.
Про це розповіли представники прес-служби "Нової пошти" у коментарі Styler. Як тепер відправляти посилки за кордон - читайте нижче.
Тепер для міжнародної відправки, як і будь-якої іншої посилки, оператору достатньо назвати країну, контактні дані отримувача та оголошену вартість. Детальний інвойс заповнює співробітник пошти, який за потреби зв’язується з клієнтом телефоном.
Щоб оформити міжнародне відправлення у відділенні потрібно:
Раніше клієнти приходили у відділення НП вже з верифікованою онлайн-заявкою на міжнародне відправлення, а оператору потрібно було перевірити його вміст на відповідність із інвойсом та на предмет заборонених до пересилання товарів.
"Ми завжди прислуховуємося до наших клієнтів, адже хочемо, щоб їм було легко користуватися послугами. Тому спростили відправку закордонних відправлень та продовжуємо спрощення наших сервісів", - розповіли у "Новій пошті".
Нагадаємо, нещодавно шахраї придумали ще один "розвод" для клієнтів "Укрпошти".
Раніше ми писали, що "Нова пошта" ввела нові правила для українців.