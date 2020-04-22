Нова пошта кардинально змінила правила видачі посилок: що важливо знати

Нова пошта змінила правила видачі посилок і ввела нову посаду. Як будуть обслуговувати клієнтів, які прийшли за вже оплаченою посилкою - читайте в матеріалі Styler.

На сайті кур'єрської служби з'явилося повідомлення, що у них з'явилася посада адміністраторів, які будуть обслуговувати клієнтів на вулиці. Мова йде про тих, хто вже оплатив посилку. Один або два адміністратори будуть стояти на вулиці і проводити таке обслуговування.

При цьому, якщо посилка не оплачена, це можна буде зробити за допомогою додатку Нової пошти, не заходячи в приміщення.

Таким чином поштова служба прагне знизити ризик передачі коронавіруса в приміщенні, прискорити роботу з клієнтами і уникнути великих черг під відділеннями.

"Адміністратор на вулиці сам підійде до них, проведе ідентифікацію і видасть посилку", - сказано в повідомленні.

Вже зараз на вулиці працюють майже 500 адміністраторів по всій Україні. Залежно від кількості клієнтів, обслуговування виконують один або два співробітника. Таку посаду введи не у всіх відділеннях, а тільки там, де найвище навантаження.

Посилки на вулиці будуть видаватися за умов, що температура вище +10 градусів і сприятливі погодні умови.

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