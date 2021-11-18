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Киянин позбувся посилки за 180 тисяч через "Нову пошту": що кажуть у компанії

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Четвер 18 листопада 2021 11:14
Киянин позбувся посилки за 180 тисяч через "Нову пошту": що кажуть у компанії Нова пошта опинилася в центрі скандалу через посилку (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Житель Києва Олександр позбувся посилки, вартістю 180 тисяч гривень через неуважність працівників "Нової Пошти". У посилці була одна тонна волоських горіхів. У "Новій пошті" повідомили, що вже з'ясовують всі деталі неприємної ситуації.

Про це йдеться в публікації на сторінці "Нової пошти" в Facebook.

Як повідомив потерпілий клієнт, його посилку з однією тонною горіхів співробітники "Нової Пошти" видали комусь іншому і не перевірили документи одержувача.

"Ваші співробітники не надали ніякої інформації що допомогла б встановити злочинця і повернути посилку (досі немає відео, досі немає ніякої реакції щодо дій співробітника що віддала посилку не перевіривши документи), прошу вас розібратися в даному епізоді, а в першу чергу компенсувати мені вартість посилки та доставки", - написав Олександр.

Він пояснив, що його посилку забрали сторонні люди, а співробітники відділення не перевірили документи та відмовилися надати будь-які дані про злочинця.

Чоловік обурений і вимагає від "Нової Пошти" відшкодування збитків, які він оцінює в 180 тисяч гривень.

Що кажуть у "Новій пошті"

У коментарі під постом компанія "Нова пошта" повідомила, що вже подано запит до колег зі Служби безпеки України. І пообіцяли, що як тільки з'явиться нова інформація, з Олександром відразу ж зв'яжуться.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що шахраї придумали нову схему обману через "Нову Пошту".

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