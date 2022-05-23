Нова марка Укрпошти про "воєнний корабль" від самого ранку збирає гігантські черги (фото)

"Хоч і не треба збиратись поруч з нашими відділеннями до 14:00, але я розумію, що я не змогу зупинити всіх від того, щоб зібратися завчасно. Враховуючи інтерес до сьогоднішніх подій, буду тут вести прямі репортажі та надавати всю інформацію", - написав він.

На фото черга перед головпоштамтом на Хрещатику:

Нова марка вийшла тиражем в 5 млн примірників - в 5 разів більше, ніж перша. У продажу буде два номінали марок:

"Русскій воєнний корабль ... Всьо! Смерть ворогам" F - для відправлень по Україні.

"Русскій воєнний корабль ... Всьо! Слава нації!" W - для міжнародних відправлень.

Так виглядає нова марка:

Продавати марку будуть в 1500 відділеннях Укрпошти, в тому числі й в районних центрах України. У перший тиждень 1 млн марок буде відправлено по відділеннях.

А ось так виглядає перша марка з мільйонним тиражем: