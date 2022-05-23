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Нова марка Укрпошти про "воєнний корабль" від самого ранку збирає гігантські черги (фото)

Фото: Нова марка Укрпошти про воєнний корабль зібрала черги (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Українці з ранку 23 травня почали вишиковуватися в черги за новою маркою "Русскій воєнний корабль ... Всьо!", продаж якої стартує сьогодні у відділеннях. І хоча початок о 14:00, біля пошти вже збираються гігантські ряди з охочих стати власниками марки.

Чергу в Києві показав Ігор Смілянський, гендиректор Укрпошти.

"Хоч і не треба збиратись поруч з нашими відділеннями до 14:00, але я розумію, що я не змогу зупинити всіх від того, щоб зібратися завчасно. Враховуючи інтерес до сьогоднішніх подій, буду тут вести прямі репортажі та надавати всю інформацію", - написав він.

На фото черга перед головпоштамтом на Хрещатику:

Нова марка вийшла тиражем в 5 млн примірників - в 5 разів більше, ніж перша. У продажу буде два номінали марок:

  • "Русскій воєнний корабль ... Всьо! Смерть ворогам" F - для відправлень по Україні.
  • "Русскій воєнний корабль ... Всьо! Слава нації!" W - для міжнародних відправлень.

Так виглядає нова марка:

Продавати марку будуть в 1500 відділеннях Укрпошти, в тому числі й в районних центрах України. У перший тиждень 1 млн марок буде відправлено по відділеннях.

А ось так виглядає перша марка з мільйонним тиражем:

Зазначимо, що нова патріотична марка, яку випустить Укрпошта, буде зі знаменитою фразою "Доброго вечора, ми з України". За неї віддали найбільше - 650 000 голосів. Наступним голосуванням буде обрано ескіз марки.

Раніше ми писали, що в Києві з'явилося квіткове панно у вигляді марки з російським кораблем.

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