Подрыв Каховской ГЭС стал потенциальной угрозой для 195 археологических памяток

В Институте археологии Национальной академии Украины рассказали, что подрыв Россией Каховской ГЭС поставил под угрозу существование 195 археологических памяток. Хронологический диапазон - от каменного века до модерного времени.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на презентацию исследования Института археологии НАНУ.

Как рассказал член-корреспондент НАНУ Украины, директор Института археологии НАНУ Виктор Чабай, подрыв оккупантами Каховской дамбы стал новым вызовом для Украины и только в самой зоне Каховского водохранилища известны 95 памятников, оказавшихся под угрозой уничтожения.

"Подрыв оккупантами плотины Каховской ГЭС стал новым вызовом для всей Украины. В зоне только Каховского водохранилища известны 95 археологических памятников. Включая южнобужские и березанские лиманы количество потенциально пострадавших достопримечательностей до почти 200. Техногенная катастрофа, вызванная подрывом Каховской ГЭС, не только обнажила множество археологических памятников и отдельных находок, но и обострила проблему сохранения украинского культурного наследия в широком понимании этого слова", - говорит ученый.

Он отметил, что Днепровские плавни были затоплены с 1956 года и под затоплением оказались остатки пяти запорожских сечей.

"Эти укрепления - ячейки Войска запорожского низового в разное время обустраивались в разных частях пойм Днепра и играют ключевую роль в становлении украинского казацкого государства. Однако наследие древних времен также имеет важное общеевропейское значение. Во-первых, речь идет о следах античной цивилизации, которые считают доказательством причастности к европейской цивилизации", – рассказал Виктор Чабай.

В этом году были проведены полевые исследования на территории, уже освобожденной от воды. Их проводил сотрудник Хортицкого национального музея-заповедника Валерий Нефедов.

"В итоге было обнаружено 15 купленных археологических артефактов. Самое главное в исследовании Нефедова в том, что зафиксировано состояние артефактов, которые он нашел. Все они в удовлетворительном состоянии. Мало кто мог предположить состояние артефактов после того, как они почти 70 лет находились под водою", - также директор Института археологии.

Он также рассказал, что 10 дней назад завершились совместные исследования Института археологии и Охранной археологической службы Украины на берегах Южнобужского и Березанского лиманов, где колебание уровня воды было не столь катастрофическим, как, скажем, возле Новой Каховки.

"Это колебание воды спровоцировало береговую абразию, то есть начались оползни берегов лиманов. Оползни разрушили тысячи квадратных метров археологических памятников. Основные разрушения претерпели расположенные на берегах лиманов античные поселения и некрополи. Безусловно, полученные данные неокончательны, и, к сожалению, они будут только увеличиваться. К их увеличению приведут исследования на территориях, где сейчас продолжаются активные боевые действия. Трудно даже представить, что и в каком обїеме повреждено "печально известной" "линией Суровикина" - траншеями длинной в десятки километров, которые протянулись по украинской Степи", - подчеркнул Чабай.