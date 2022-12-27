Новая почта вводит новые тарифы с 1 января 2023 года: что изменится

Почему меняются тарифы Новой почты

"Война не остановила Новую почту. Она открывает новые отделения, строит и восстанавливает разрушенные ракетами терминалы, предоставляет современные услуги, обеспечивает доставку посылок на освобожденные территории. Новая почта за собственный счет покупает генераторы, дополнительное оборудование для усиления связи, создает запасы топлива, чтобы отделения были пунктами несокрушимости, где независимо от наличия электричества принимают и отправляют посылки, дают возможность клиентам подзарядить свои гаджеты", - говорится в сообщении компании.

В связи со скачком цен на топливо и другие расходы, Новая почта с 1 января 2023 года вносит изменения в тарифы.

"Мы делаем этот шаг, чтобы и в дальнейшем гарантировать своевременную и качественную доставку во время войны", - подчеркнули в компании.

Как изменятся правила пересылки и тарифы

1. Стоимость доставки в отделение и почтомат теперь будут рассчитываться одинаково.

2. Будет отменена дополнительная плата за возврат товара отправителя после проверки в отделении. Теперь она станет бесплатной, а ранее стоила 20 гривен.

3. Тариф на доставку документов в фирменном картонном конверте в отделение и почтомат составит 55 гривен.

4. Стоимость посылок между отделениями и почтоматами по городу:

До 2 кг - 50 гривен

До 10 кг - 80 гривен

До 30 кг - 120 гривен

5. Посылка между отделениями и почтоматами по Украине

До 2 кг - 70 гривен

До 10 кг - 100 гривен

До 30 кг - 140 гривен

6. Доплата за услуги курьера

Для отправлений до 30 кг - +35 гривен к тарифу

За каждые 100 кг для отправлений свыше 30 кг - +100 к тарифу.

Новые тарифы вступят в действие с 1 января 2023 года.