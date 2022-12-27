Новая почта вводит новые тарифы с 1 января 2023 года: что изменится

Почтовый оператор "Новая почта" с 1 января меняет тарифы на отправку посылок. Часть услуг с нового года станет для украинцев немного дороже.
Об этом сообщается в пресс-службе компании.
"Война не остановила Новую почту. Она открывает новые отделения, строит и восстанавливает разрушенные ракетами терминалы, предоставляет современные услуги, обеспечивает доставку посылок на освобожденные территории. Новая почта за собственный счет покупает генераторы, дополнительное оборудование для усиления связи, создает запасы топлива, чтобы отделения были пунктами несокрушимости, где независимо от наличия электричества принимают и отправляют посылки, дают возможность клиентам подзарядить свои гаджеты", - говорится в сообщении компании.
В связи со скачком цен на топливо и другие расходы, Новая почта с 1 января 2023 года вносит изменения в тарифы.
"Мы делаем этот шаг, чтобы и в дальнейшем гарантировать своевременную и качественную доставку во время войны", - подчеркнули в компании.
1. Стоимость доставки в отделение и почтомат теперь будут рассчитываться одинаково.
2. Будет отменена дополнительная плата за возврат товара отправителя после проверки в отделении. Теперь она станет бесплатной, а ранее стоила 20 гривен.
3. Тариф на доставку документов в фирменном картонном конверте в отделение и почтомат составит 55 гривен.
4. Стоимость посылок между отделениями и почтоматами по городу:
5. Посылка между отделениями и почтоматами по Украине
6. Доплата за услуги курьера
Для отправлений до 30 кг - +35 гривен к тарифу
За каждые 100 кг для отправлений свыше 30 кг - +100 к тарифу.
Новые тарифы вступят в действие с 1 января 2023 года.
Кстати, ранее мы рассказывали о том, как будут работать Новая почта и Укрпочта 1 января.
А также мы писали о том, сколько стоит отправить подарок в посылке с помощью Новой почты до 31 декабря.