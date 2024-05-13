"Новая почта" открылась в Англии: где именно и сколько стоит доставка

"Новая почта" вышла на рынок Великобритании. Это - 13-я европейская страна, где украинская компания открыла отделения и запустила курьерскую доставку.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу "Новой почты" рассказывает, что нужно знать о работе компании в Великобритании, где открыли новые отделения, а также сколько стоят услуги.
В компании отметили, что продолжают масштабироваться в Европе и отмечают официальный старт работы на рынке Великобритании.
"Вместе с открытием отделений мы запустили и курьерскую доставку. В ближайшее время предоставим возможность отправлять и получать посылки через сеть почтоматов нашего партнера InPost", - подчеркнул совладелец группы компаний NOVA ("Новой почты") Вячеслав Климов.
Он добавил, что все это происходит, чтобы "у украинцев был удобный и быстрый сервис доставки, к которому они привыкли дома".
Открытие отделения в Великобритании (фото: пресс-служба "Новой почты")
По состоянию на сейчас компания открыла два отделения в Лондоне:
В пресс-службе уточнили, что срок доставки из Украины в Великобританию - от 5 дней.
На открытие прибыл временно исполняющий обязанности посла Украины в Великобритании Эдуард Фесько. Именно он стал почетным гостем, первым отправившим в Украину поздравительную открытку.
По словам чиновника, партнерство Украины и Великобритании - успешный пример поддержки и взаимовыгодного сотрудничества.
"Мы поддерживаем Украину, ее граждан и бизнес. Выход Nova Post на рынок Великобритании свидетельствует об устойчивости украинского бизнеса. О его готовности адаптироваться, развиваться и масштабироваться", - подчеркнул и.о. посла.
Кроме того, он выразил уверенность, что открытие отделений "станет лишь началом масштабного развития компании в Великобритании и будет способствовать углублению сотрудничества местных предпринимателей с украинским бизнесом".
"Новая почта" в Великобритании (скриншот: novaposhta.ua)
Согласно информации пресс-службы, стоимость доставки из Украины в отделения Великобритании будет составлять:
• документы до 1 кг - 900 грн
• посылки до 2 кг - 950 грн
• посылки до 10 кг - 1500 грн
• посылки до 30 кг - 2500 грн
Кроме того, клиенты могут заказывать доставку посылок до 100 кг курьером по любому адресу:
В то же время за отправку до 30 кг нужно будет дополнительно оплатить 100 грн, а за каждые 100 кг посылки - дополнительные 250 грн.
Тарифы "Новой почты" в Великобритании (скриншот: novaposhta.ua)
Напомним, ранее мы рассказывали, что "Новая почта" открылась в Испании.
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