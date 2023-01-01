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"Новая почта" существенно повысила тарифы с 1 января 2023 года

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Украина, Воскресенье 01 января 2023 17:41
"Новая почта" существенно повысила тарифы с 1 января 2023 года Фото: тарифы "Новой почты" выросли с 1 января 2023 года более чем на 20% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Один из двух крупнейших операторов почтовой связи, компания "Новая почта" существенно подняла тарифы на доставку с 1 января 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

По данным пресс-службы, стоимость доставки в отделение и почтомат теперь будет рассчитываться одинаково.

Посылки между отделениями и почтоматами по городу:

  • до 2 кг - 50 грн (сейчас 40 гривен)
  • до 10 кг - 80 грн (сейчас 60 гривен)
  • до 30 кг - 120 грн (сейчас 80 гривен)

Посылка между отделениями и почтоматами по Украине:

  • до 2 кг - 70 грн (сейчас 60 гривен)
  • до 10 кг - 100 грн (сейчас 80 гривен)
  • до 30 кг - 140 грн (сейчас 120 гривен)

Кроме того, установлена доплата за доставку/забор курьером:

  • для отправок до 30 кг +35 грн в тариф.
  • за каждые 100 кг для отправок свыше 30 кг +100 грн в тариф.

Тариф на доставку документов в фирменном картонном конверте в отделение и почтомат составит 55 гривен.

Также компания отменила плату за возврат товара отправителю после проверки в отделении, и теперь она будет бесплатной. Раньше это стоило 20 гривен.

Напомним, крупнейшие почтовые операторы Украины, "Новая почта" и "Укрпочта", изменят графики работы на Рождество и Новый год.

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