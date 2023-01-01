"Новая почта" существенно повысила тарифы с 1 января 2023 года
Один из двух крупнейших операторов почтовой связи, компания "Новая почта" существенно подняла тарифы на доставку с 1 января 2023 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
По данным пресс-службы, стоимость доставки в отделение и почтомат теперь будет рассчитываться одинаково.
Посылки между отделениями и почтоматами по городу:
- до 2 кг - 50 грн (сейчас 40 гривен)
- до 10 кг - 80 грн (сейчас 60 гривен)
- до 30 кг - 120 грн (сейчас 80 гривен)
Посылка между отделениями и почтоматами по Украине:
- до 2 кг - 70 грн (сейчас 60 гривен)
- до 10 кг - 100 грн (сейчас 80 гривен)
- до 30 кг - 140 грн (сейчас 120 гривен)
Кроме того, установлена доплата за доставку/забор курьером:
- для отправок до 30 кг +35 грн в тариф.
- за каждые 100 кг для отправок свыше 30 кг +100 грн в тариф.
Тариф на доставку документов в фирменном картонном конверте в отделение и почтомат составит 55 гривен.
Также компания отменила плату за возврат товара отправителю после проверки в отделении, и теперь она будет бесплатной. Раньше это стоило 20 гривен.
Напомним, крупнейшие почтовые операторы Украины, "Новая почта" и "Укрпочта", изменят графики работы на Рождество и Новый год.
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