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"Новая почта" отменила плату за популярную услугу: о чем идет речь

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Пятница 14 апреля 2023 13:59
"Новая почта" отменила плату за популярную услугу: о чем идет речь "Новая почта" порадовала клиентов важным заявлением (фото: РБК-Украина )
Автор: Людмила Жукова

"Новая почта" сделала переадресацию в пределах одного города бесплатной. Свое решение команда НП объяснила желанием сделать так, чтобы клиенты могли получать посылки там, где им удобно.

Что известно об изменениях и как теперь пользоваться услугой – читайте в материале Styler.

Как воспользоваться услугой "Переадресация"

Заказать услугу переадресации можно в мобильном приложении, бизнес-кабинете, на сайте в разделе "Трекинг" или в отделении.

Как воспользоваться переадресацией в мобильном приложении:

  • зайдите в раздел "Мои посылки" и выберите отправку, которую необходимо переадресовать
  • в строке “Управление посылкой” выберите услугу “Переадресация”
  • введите данные для переадресации: город, номер отделения, почтомата или адрес, а также данные получателя
  • нажмите кнопку “Оформить заявку” – после этого появится новый номер экспресс-накладной, по которому можно будет отслеживать посылку.

Кто может воспользоваться услугой и что можно переадресовывать

Услугу может заказать как отправитель, так и получатель для документов, посылок, грузов, а также шин и паллет.

Без дополнительной оплаты можно переадресовать в пределах города:

  • из отделения/почтомата/адреса в отделение/почтомат
  • с адреса на адрес
  • из отделения/почтомата по адресу, но нужно будет оплатить доставку курьером - 35 грн за посылку и документы или 100 грн за грузы до 100 кг.

Добавим, что переадресация между разными населенными пунктами остается платной.

Напомним, "Новая почта" существенно подняла тарифы на доставку с 1 января 2023 года.

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