"Новая почта" отменила плату за популярную услугу: о чем идет речь
"Новая почта" сделала переадресацию в пределах одного города бесплатной. Свое решение команда НП объяснила желанием сделать так, чтобы клиенты могли получать посылки там, где им удобно.
Что известно об изменениях и как теперь пользоваться услугой – читайте в материале Styler.
Как воспользоваться услугой "Переадресация"
Заказать услугу переадресации можно в мобильном приложении, бизнес-кабинете, на сайте в разделе "Трекинг" или в отделении.
Как воспользоваться переадресацией в мобильном приложении:
- зайдите в раздел "Мои посылки" и выберите отправку, которую необходимо переадресовать
- в строке “Управление посылкой” выберите услугу “Переадресация”
- введите данные для переадресации: город, номер отделения, почтомата или адрес, а также данные получателя
- нажмите кнопку “Оформить заявку” – после этого появится новый номер экспресс-накладной, по которому можно будет отслеживать посылку.
Кто может воспользоваться услугой и что можно переадресовывать
Услугу может заказать как отправитель, так и получатель для документов, посылок, грузов, а также шин и паллет.
Без дополнительной оплаты можно переадресовать в пределах города:
- из отделения/почтомата/адреса в отделение/почтомат
- с адреса на адрес
- из отделения/почтомата по адресу, но нужно будет оплатить доставку курьером - 35 грн за посылку и документы или 100 грн за грузы до 100 кг.
Добавим, что переадресация между разными населенными пунктами остается платной.
Напомним, "Новая почта" существенно подняла тарифы на доставку с 1 января 2023 года.