"Нова пошта" скасувала плату за популярну послугу: про що йде мова

"Нова пошта" зробила переадресацію в межах одного міста безкоштовною. Своє рішення команда НП пояснила бажанням зробити так, "аби клієнти могли отримувати посилки там, де їм зручно".

Що відомо про зміни і як тепер користуватися послугою - читайте в матеріалі Styler.

Як користуватися послугою "Переадресування"

Замовити послугу переадресації можна у мобільному додатку, бізнес-кабінеті, на сайті у розділі "Трекінг" або у відділенні.

Як скористатися переадресацією у мобільному додатку:

зайдіть у розділ “Мої посилки” та оберіть відправлення, яке потрібно переадресувати

у рядку “Керування посилкою” виберіть послугу “Переадресування”

введіть дані для переадресування: місто, номер відділення, поштомату чи адресу, а також дані одержувача

натисніть кнопку “Оформити заявку” - після цього з'явиться новий номер експрес-накладної, за яким можна буде відстежувати посилку.

Хто може скористатися послугою і що можна переадресовувати

Послугу може замовити як відправник, так і отримувач для документів, посилок, вантажів, а також шин і палет.

Без додаткової оплати можна переадресувати в межах міста:

з відділення/поштомату/адреси у відділення/поштомат

з адреси на адресу

з відділення/поштомату на адресу, але потрібно буде сплатити за доставку кур'єром - 35 грн за посилку та документи або 100 грн за вантажі до 100 кг.

Додамо, що переадресація між різними населеними пунктами залишається платною.