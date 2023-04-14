"Нова пошта" скасувала плату за популярну послугу: про що йде мова
"Нова пошта" зробила переадресацію в межах одного міста безкоштовною. Своє рішення команда НП пояснила бажанням зробити так, "аби клієнти могли отримувати посилки там, де їм зручно".
Що відомо про зміни і як тепер користуватися послугою - читайте в матеріалі Styler.
Як користуватися послугою "Переадресування"
Замовити послугу переадресації можна у мобільному додатку, бізнес-кабінеті, на сайті у розділі "Трекінг" або у відділенні.
Як скористатися переадресацією у мобільному додатку:
- зайдіть у розділ “Мої посилки” та оберіть відправлення, яке потрібно переадресувати
- у рядку “Керування посилкою” виберіть послугу “Переадресування”
- введіть дані для переадресування: місто, номер відділення, поштомату чи адресу, а також дані одержувача
- натисніть кнопку “Оформити заявку” - після цього з'явиться новий номер експрес-накладної, за яким можна буде відстежувати посилку.
Хто може скористатися послугою і що можна переадресовувати
Послугу може замовити як відправник, так і отримувач для документів, посилок, вантажів, а також шин і палет.
Без додаткової оплати можна переадресувати в межах міста:
- з відділення/поштомату/адреси у відділення/поштомат
- з адреси на адресу
- з відділення/поштомату на адресу, але потрібно буде сплатити за доставку кур'єром - 35 грн за посилку та документи або 100 грн за вантажі до 100 кг.
Додамо, що переадресація між різними населеними пунктами залишається платною.
Нагадаємо, "Нова пошта" суттєво підняла тарифи на доставку з 1 січня 2023 року.