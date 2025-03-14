Новая эра "МастерШеф": что известно об участниках 15 сезона

Вторая неделя юбилейного сезона "МастерШеф" знакомит нас с новыми участниками. Этой весной за звание лучшего кулинара будет соревноваться 21 любитель, каждый из которых претендует на победу и обожает готовить.
Что известно о новых участниках "МастерШеф" и как они выглядят, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Аня Шалай, 28 лет. Девушка из Шостки работает HR-менеджером. Но есть еще одна страсть, которая занимает особое место в ее жизни, - кулинария. Готовит с детства и продолжает делать это каждый день. Говорит, что относится к тем людям, которые не просто хранят рецепты, а обязательно их готовят. Для нее кухня - это не просто место для приготовления пищи, а настоящее пространство для релакса.
Анна Демченко, 36 лет. Технический директор и совладелица дистрибьюторской компании из Харькова прошла путь от наемной работницы до совладелицы бизнеса за пять лет. Ее карьера - это история о движении вперед, рисках и азарте, которые ведут к успеху. Замужем, мама двоих детей, мастерски балансирует между бизнесом, семьей и своими увлечениями. Анна обожает экспериментировать, находить гармонию вкусов и создавать что-то уникальное.
Екатерина Павлинская, 34 года. Она родилась в маленьком селе Новоореховка на Полтавщине. Любовь к кулинарии появилась еще в детстве, в университете увлечение только окрепло, особенно после знакомства с будущим мужем, для которого хотелось готовить еще больше. Работает на пивзаводе, занимает должность начальницы цеха разлива, но мечта об участии в "МастерШеф" всегда жила в ее сердце.
Ася Цаликова, 32 года. В детстве Ася из Днепра мечтала стать модельером и удивлять окружающих смелыми решениями. Но быстро поняла, что поражать вкусами даже приятнее! Уже с 15 лет именно она была главной поставщицей десертов на всех семейных праздниках. Хотя профессиональная кухня так и не стала ее основным путем, Ася успела осуществить многое другое: воспитала замечательного сына, построила карьеру бухгалтера в IT-компании и даже попробовала себя в ведении блога.
Анастасия Жуга, 37 лет. Харьковчанка обожает готовить с самого детства. Всегда мечтала о собственном заведении и постепенно движется к этой цели маленькими, но уверенными шагами. Еще одна ее страсть - путешествия, она объехала половину Европы на машине и в каждой стране пытается попробовать как можно больше аутентичных блюд, чтобы потом воспроизвести их дома на своей кухне.
Дамир Бикулов, 50 лет. Доктор наук, профессор, заведующий кафедрой бизнес-администрирования Запорожского национального университета. У него три высших образования: медицинское, экономическое и управленческое. До 45 лет выступал на любительских турнирах по боксу. Активно начал готовить с началом войны - для эмоциональной разрядки и моральной поддержки близких.
Дамир Бикулов (фото предоставлено пресс-службой)
Валерий Гармаш, 49 лет. Мужчина из Умани имеет высшее педагогическое образование, работал директором школы, а также в сфере почтовой логистики. Имеет четкую цель - посвятить остаток своей экономически активной жизни кулинарии. Ведь готовить вкусно и угощать других - его настоящая страсть.
Оксана Пустовойт, 21 год. Девушка из Львова - бакалавр прикладной лингвистики, сейчас получает степень магистра. Любовь к приготовлению пищи появилась еще в раннем возрасте, и теперь Оксана готовит ежедневно для себя и своего парня, получая от этого настоящую радость. Обожает видеть, как люди наслаждаются ее блюдами, и всегда готова приготовить что-то особенное. Для нее кухня - это место, где можно отключиться от всех проблем и тревог.
Катя Козакевич, 36 лет. Работает лашмейкером в Киеве уже более 7 лет. В свободное время увлекается танцами high-heels, с детства рисует, любит кино, особенно в жанрах хоррор и детектив. Обожает животных. Кулинарией увлеклась с 18 лет, когда начала жить вдвоем с сестрой-близняшкой. На проект пришла, спасаясь от профессионального выгорания, а также соревнуясь с сестрой за то, кто первой попадет на "МастерШеф" - она здесь или сестра в США.
Нэнси Топко, 25 лет. С 15 лет Нэнси из Киева работает моделью за границей. Кулинария сыграла важную роль в ее жизни - именно она помогла преодолеть анорексию. Посетив 26 стран, она открывала для себя местные кухни, ища аутентичные и необычные вкусы. Но главная мечта остается неизменной - стать шеф-поваром!
Денис Савенко, 21 год. Харьковчанин учится на менеджменте в Польше и маркетинге в Украине, одновременно изучая нутрициологию, чтобы помогать людям через правильное питание. Однако его настоящая страсть - кулинария. Денис мечтает создать уникальное харьковское блюдо, которое станет гастрономической визитной карточкой города.
Александр Лозко, 23 года. Он - человек из Киева и с техническим мышлением, глубокими психологическими знаниями и любовью к кулинарии. Имеет более 4 лет опыта в IT: занимался развитием бизнесов, оптимизацией процессов, внедрением решений на основе искусственного интеллекта и руководил большими командами. Сейчас совмещает карьеру коуча, психолога-консультанта и бизнес-девелопера. Изучает психотерапию, чтобы помогать людям находить баланс и раскрывать свой потенциал.
Алина Барвенко, 26 лет. Киевлянка и тату-мастерица с 4-летним опытом, которая считает, что татуировка - это не просто искусство, а способ самовыражения. Для нее каждый рисунок на теле - это воспоминание о важных этапах жизни. Любовь к кулинарии зародилась еще в детстве. Ее мечта - открыть уютное заведение, куда можно прийти всей семьей, чтобы насладиться вкусами и атмосферой тепла.
Виктория Луцкова, 27 лет. Уже 10 лет девушка из Киева работает в медиасфере как актриса, модель и ведущая. Для нее кулинария - это не просто процесс приготовления пищи, а способ проявить любовь и заботу о близких. "МастерШеф" - это возможность вывести свое увлечение на профессиональный уровень, расширить собственные навыки и реализовать себя еще больше.
Виктория Луцкова (фото предоставлено пресс-службой)
Евгений Комаров, 38 лет. Он - гастроюрист, юрист-бармен, благотворитель и общественный деятель из Запорожья. Консультирует рестораторов и поваров, обучая их юридическим нюансам. Однако его интерес к ресторанной сфере выходит далеко за пределы юридических вопросов. Всегда с увлечением наблюдает, как работает кухня: какие техники используют профессионалы, какое оборудование помогает создавать кулинарные шедевры.
Евгений Комаров (фото предоставлено пресс-службой)
Сергей Макитренко, 24 года. Киевлянин с детства увлекался футболом, но еще больше - вкусной едой и ее приготовлением. Особенно обожает блюда из мангала и печи, ведь именно огонь придает пище неповторимый вкус и характер. В будущем мечтает открыть собственное заведение, где сможет делиться своей любовью к гастрономии с другими.
Диана Костюк, 29 лет. Девушка из города Золочев, Львовская область. Мастер перманентного макияжа, а также владелица заведения доставки азиатской кухни. Замужество стало для нее новым этапом в жизни, который открыл еще одну страсть - кулинарию. Готовка для нее - это способ проявить креативность и радовать близких вкусными блюдами. Но она мечтает выйти за пределы домашней кухни и создать собственный ресторан, где сможет реализовать свои кулинарные идеи на профессиональном уровне.
Олеся Бабий-Полежаева, 33 года. Она - майор ГСЧС из Николаева, донор крови и костного мозга, любящая жена и мама двух французских бульдогов. Увлекается кундалини-йогой и считает себя настоящей фаталисткой. Обожает побеждать - и это чувствуется во всем, что делает. Во время полномасштабного вторжения не выезжала из Николаева, а ее муж ушел служить в ВСУ.
Дэн Шебеко, 24 года. Киевлянин начал готовить еще в студенческие годы, хотя тогда многие друзья насмехались, утверждая, что это "женское дело". Но именно они впоследствии убедили его подать заявку на "МастерШеф". Кулинария для него - это еще один способ проявить свою творческую натуру.
Настя Байда, 31 год. Юрист по образованию приехала на проект из города Васильков, Киевская область, почти 10 лет своей жизни она посвятила юриспруденции. Работала в газовой сфере, представительницей в судах, последние 4 года помощницей нотариуса. "МастерШеф" для нее - это шанс испытать свои силы, почувствовать новые эмоции и найти единомышленников. Анастасия готова работать над тем, чтобы ее мечты постепенно воплощались в жизнь.
Богдан Грабовский, 27 лет, из Киева (парень Алины, пришли на проект вдвоем). Имеет опыт обучения в кадетском корпусе, что сформировало в нем дисциплину и ответственность. Позже поступил в военный университет, где три года готовился стать летчиком. Однако по состоянию здоровья не смог завершить обучение. Этот опыт научил его настойчивости, выдержке и стремлению к цели. Его мечта - помочь любимой открыть семейное заведение, где они смогут совместить любовь к гастрономии и гостеприимству.
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